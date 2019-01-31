獨派盼台獨制憲 發公開信要立委修公投法

2019-01-31 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



2020年總統大選漸近，獨派團體頻頻出招，繼日前獨派大老辜寬敏成立基金會，呼籲制訂台灣新憲法；喜樂島聯盟今天也大動作發表公開連署信，要求朝野立委表態參與修正公投法，讓人民透過公投，完成台灣獨立、正名及制憲。

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏說，今年是台灣獨立建國很關鍵的一年，台灣要成為正常化國家，加入聯合國，現在要把握機會，透過公投建立一個名為台灣的獨立國家。獨立公投、正名制憲運動，需要修改公投法，在立法院占多數民進黨的要修改公投法很簡單，應立即修法。

這封公開連署信是由總統府資政葉菊蘭、前副總統呂秀蓮、彭明敏、長老教會牧師高俊明、郭倍宏等38人共同署名發出，盼立法院修改公投法，讓人民能透過公投，決定台灣的國家前途。

國防部前部長蔡明憲說，現行公投法剝奪人民決定台灣前途的權利，違反聯合國憲章及國際人權公約，呼籲朝野立委支持補正公投法，讓人民自己決定台灣的將來與命運。

民報創辦人陳永興說，民進黨擁有民選出來的總統，國會也過半，為何還要維持虛幻的中華民國及中華民國憲法。凱達格蘭學校校長金恆煒說，公投制憲入聯議題，總統府前資政彭明敏等人在1960年就曾提出，現在竟還被政治人物延宕，「公投還放在民進黨綱裡，叫人情何以堪？」

民進黨去年地方選舉大敗，獨派對蔡英文及民進黨的動作愈來愈多，今年初吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲等四位本土派大老，聯名登報呼籲蔡英文總統放棄連任、交出行政權，遭外界解讀為「逼宮」。