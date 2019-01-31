謝龍介曝高雄攤商樂賺錢 大讚韓國瑜是「希望的化身」

2019-01-31 14:05 聯合新聞網 綜合報導



謝龍介日前上節目大談，韓國瑜是希望的化身，認為高雄氣氛改變了，讓人覺得高雄的希望來了。聯合報系資料照 分享 facebook 韓國瑜當上高雄市長後，有什麼改變？謝龍介日前上節目大談，韓國瑜是希望的化身，最近到高雄時問攤商，有沒有賺了30%，攤商笑說，10%而已，「別講啦，我就很爽啊」，認為高雄氣氛改變了，讓人覺得高雄的希望來了。

謝龍介在《大政治大爆掛》節目上表示，質疑韓國瑜的人不要「以小人之心，度君子之腹」，韓國瑜只想把高雄帶到國際舞台、只想做市政做好。也透露，先前韓國瑜到台南，他邀請韓國瑜參加農漁產品的特賣、展示，韓國瑜問到「為什什麼要去做這個？」謝龍介則表示，「你來，美國、東南亞、日本、大陸，所有媒體都會看，都會關心你啊」。

謝龍介也表示，韓國瑜在高雄是「一碗滷肉飯打下一個江山」，使用嘉南平原的稻米，現場做成滷肉飯，再煎虱目魚肚、煮虱目魚肚湯及虱目魚丸湯，再擺上高雄及台南的水果，透過韓國瑜到來，吸引媒體及大陸、東南亞的民眾，看到這些美食，「這種行銷，農民和漁民就很感動了！」

即使有農民怕自己的水果還沒結果沒有東西可以賣，謝龍介也認為不用擔心，韓國瑜有這個心，當水果結果時，韓國瑜一樣會再來，也說「不要什麼都想到政治嘛，我們為什麼不能像韓國瑜這樣溫馨？」

他去高雄時，也問了攤商「你賺了多少？有沒有多了30%？」，攤商笑說「沒啦，10%而已啦，別講了我就很爽啊！」，謝龍介一聽吃驚多了10%就這麼高興，代表現在高雄的氣氛改變了。

高雄路上所有的行人見面時多了微笑，攤商及工人以往都厭世的工作，現在都「快樂的出航」，大家很歡樂、看到這個城市有希望，所以領導人、領袖就是希望的化身，韓國瑜就是能化身為希望，讓大家感受到希望，錢雖然還沒賺到，但讓人覺得希望來了。