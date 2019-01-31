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韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

柯P挑戰騎腳踏車一日雙城 韓國瑜：都歡迎

2019-01-31 11:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天上午到梓官區連趕三間廟參拜並發送小紅包給民眾，所到之處總有許多人爭相和他握手拍照，等領小紅包的人更是大排長龍。

對於人氣也不錯的台北市長柯文哲預定228騎腳踏車挑戰一日雙城，從台北騎到高雄，韓國瑜説不管柯文哲是搭高鐵丶騎腳踏車或走路到高雄，他都歡迎。媒體問是不是會和柯文哲騎一段腳踏車？韓國瑜未回應。。

韓國瑜今天前往參拜的梓官區廟宇，依序為赤崁赤慈宮丶中崙城隍廟丶蚵仔寮通安宮，在赤慈宮時，有民眾對他喊「選總統」，他沒有任何反應。

高雄市長韓國瑜（右三））今天到梓官區赤崁赤慈宮參拜祈福。記者楊濡嘉/攝影
高雄市長韓國瑜（右三））今天到梓官區赤崁赤慈宮參拜祈福。記者楊濡嘉/攝影
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高雄市長韓國瑜今天到梓官區蚵仔寮通安宮發春節小紅包，當地等領取的民眾大排長龍。記...
高雄市長韓國瑜今天到梓官區蚵仔寮通安宮發春節小紅包，當地等領取的民眾大排長龍。記者楊濡嘉/攝影
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高雄市長韓國瑜（左五）今天到梓官區廟口發春節小紅包。記者楊濡嘉/攝影
高雄市長韓國瑜（左五）今天到梓官區廟口發春節小紅包。記者楊濡嘉/攝影
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韓國瑜柯文哲紅包

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