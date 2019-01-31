柯P挑戰騎腳踏車一日雙城 韓國瑜：都歡迎

2019-01-31 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天上午到梓官區連趕三間廟參拜並發送小紅包給民眾，所到之處總有許多人爭相和他握手拍照，等領小紅包的人更是大排長龍。

對於人氣也不錯的台北市長柯文哲預定228騎腳踏車挑戰一日雙城，從台北騎到高雄，韓國瑜説不管柯文哲是搭高鐵丶騎腳踏車或走路到高雄，他都歡迎。媒體問是不是會和柯文哲騎一段腳踏車？韓國瑜未回應。。