監院財產申報 陳菊蘇嘉全宜蘭屏東擁農地

2019-01-31 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



監察院第140期廉政專刊今日出刊，因「東廠」言論招致去職的前促轉會副主委張天欽申報財產，他和妻子監察委員楊芳婉理財有術，共同持有3806萬元存款，家庭沒有欠債。而先前傳出有「農舍」的首長，總統府秘書長陳菊與立法院長蘇嘉全財產申請有農地，蘇嘉全在屏東的農地還有註記「未登記建物」。

此外，專刊也披露縣市長財產申報狀況，前花蓮縣長傅崐萁與現任縣長、其妻徐榛蔚，去年財產申報高達8000萬元債務，被外界稱是「最窮縣長」，而傅崐萁入獄後、徐當選縣長，和去年相比，傅崐萁夫婦名下的存款增加約200萬元、債務返還200萬元後，目前仍有7724萬1862元欠債。

在最新一期廉政專刊中，陳菊申報位在宜蘭三星鄉叭哩路沙段耕地，一處廣達2566.44平方公尺的特定區域農用牧用地；另有三星鄉月段3310.43平方公尺的土地交付信託。此外，她存款現金有1161萬68元，分別儲存在台銀高雄、華南銀行與高雄市府苓雅、大稻埕分行與郵局中。

至於蘇嘉全則申報三筆土地，其中一筆位於屏東市福光段自用房屋的坐落基地，由其妻洪恆珠持有，另有屏東縣長治鄉繁昌村昌榮街兩筆土地含「未登記建物」，在蘇嘉全名下，並交付信託。夫婦倆共同持有6813餘萬元存款，另有763餘萬元基金受益憑證。