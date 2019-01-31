親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

多一點、少一點！ 台灣被美國「一國兩制」了

車禍拒理賠？私法正義前 其實還有這部法律

可能訪華府智庫？ 韓國瑜：如果有邀約且時間允許

2019-01-31 10:49聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜應美國哈佛大學費正清中心之邀，可能4丶5月間到哈佛大學演講，據傳美國華府智庫也有意邀他前往訪問。對此，韓國瑜今天表示，如果有邀約且時間許可，既然去一趟美國，多跑幾個地方也是好事。

韓國瑜說的時間壓力，是指高雄市議會定期大會，議會通常4丶5月間開定期大會，他必須備詢。

他表示，因為有議會開會時間壓力，如果哈佛大學演講以外有邀約，要考量，如果時間許可，既然去一趟美國，能多跑幾個地方也是好事。

韓國瑜哈佛大學高雄市

相關新聞

韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

2019-01-31 10:38

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02

政院資安長 副秘書長宋餘俠兼任

2019-01-31 10:45

中正紀念堂轉型為立法院 柯文哲：太有創意了！

2019-01-31 10:00

兩岸議題登歐洲議會 歐盟強調與台灣合作

2019-01-31 08:38

卓榮泰將變陣型 孫大千籲黨天王總統夢醒醒

2019-01-31 08:30

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

2019-01-31 08:00

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27

中正紀念堂轉型 林萬億：無拆除選項

2019-01-31 00:31

AIT籲兩岸對話 和平解決分歧

2019-01-31 00:25

新決議文 民進黨：與社會對話找共識

2019-01-31 00:21

蘇貞昌邀不分區綠委餐敘 喊話2020一起來拚

2019-01-31 00:08

江丙坤一生最驕傲 破冰之旅為台搭橋

2019-01-31 00:01

追思江丙坤 連戰：他展現台灣精神

2019-01-30 23:56

國際友人挺台參與世衛 總統：民主台灣不孤單

2019-01-30 22:51

美麗島電子報國政調查：民眾最關心拚經濟 國防吊車尾

2019-01-30 21:04

大考中心主任劉孟奇 接任教育部政務次長

2019-01-30 21:03

一銀盜領案建功 調查局新北處資安科長升站主任

2019-01-30 20:29

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

蔡英文：去年只是輸掉一場戰役 未來會打贏戰爭

2019-01-30 19:58

陸委會：北京戲謔謾罵 凸顯對民主社會的無知

2019-01-30 19:42

影／行政院長蘇貞昌慰勉桃園機場值勤人員

2019-01-30 18:48

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

羅文嘉：中常委樂見依照新局勢提新決議文

2019-01-30 17:03

同婚立專法在即 蔡清祥：盼挺同反同不要撕裂彼此

2019-01-30 17:01

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

國台辦批鄭麗君 民進黨：用政治手段威脅正常經濟市場

2019-01-30 16:25

卓榮泰下午中常會主動說明 不排除推新決議文

2019-01-30 16:22

影／白綠合作柯P嗆先交戰犯 段宜康:推出午門斬首嗎？

2019-01-30 15:58

公務禁中國資通訊商品 政院：若順利月底前發布

2019-01-30 15:34

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:33

勞動基金1個月虧千億 國民黨將要求勞動部專案說明

2019-01-30 15:14

民進黨拋新決議文 學者：2020與對手區隔

2019-01-30 14:33

陸使館要留學生警惕台詐騙集團 駐美處反擊

2019-01-30 14:03
看更多

熱門文章

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

2019-01-31 08:00

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任

2019-01-30 15:10

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

柯文哲看韓流：2周掀風暴 台灣進入極端政治

2019-01-31 00:41

韓流vs.柯流 終須一戰？ 美國行分水嶺…

2019-01-31 00:57

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

張善政談資安遭打臉 找專家對談直播激盪火花

2019-01-30 22:07

韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋

2019-01-30 18:01

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因

2019-01-30 12:31

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神

2019-01-30 16:58

謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合

2019-01-30 11:24

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

2019-01-30 19:48

全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保

2019-01-30 21:12

影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收

2019-01-30 18:08

一銀盜領案建功 調查局新北處資安科長升站主任

2019-01-30 20:29

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56

退休警消再掛白布條抗議 葉毓蘭：會像搞革命拆了再掛

2019-01-30 11:40

2020大選 陳明文：黨內共識 蔡總統最具實力

2019-01-30 15:49

卓榮泰將變陣型 孫大千籲黨天王總統夢醒醒

2019-01-31 08:30

藍總統初選拖愈久 挺韓聲浪愈高

2019-01-31 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top