可能訪華府智庫？ 韓國瑜：如果有邀約且時間允許

2019-01-31 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜應美國哈佛大學費正清中心之邀，可能4丶5月間到哈佛大學演講，據傳美國華府智庫也有意邀他前往訪問。對此，韓國瑜今天表示，如果有邀約且時間許可，既然去一趟美國，多跑幾個地方也是好事。

韓國瑜說的時間壓力，是指高雄市議會定期大會，議會通常4丶5月間開定期大會，他必須備詢。

他表示，因為有議會開會時間壓力，如果哈佛大學演講以外有邀約，要考量，如果時間許可，既然去一趟美國，能多跑幾個地方也是好事。