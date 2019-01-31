韓柯蔡誰發紅包最有溫度？ 專家解析肢體語言看誠意

2019-01-31 10:38 聯合新聞網 綜合報導



過年將至，許多政治人物都有發紅包活動，總統蔡英文、台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜同樣都是發紅包，誰最有溫度呢？有醫生解析，從肢體語言就能看出一個人的溫度。

高雄市長韓國瑜彎腰、蹲低、摸頭肢體動作讓民眾感受到正面情緒。聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜最近忙著到各區發春節紅包，走到哪都有大批民眾歡迎、爭相恐後握手，連右手都不小心被熱情民眾拉傷，根據「中天新聞」報導，精神科醫師楊聰財表示，從韓國瑜彎腰、蹲低、摸頭等肢體動作可以感受到，「他是希望讓你覺得跟他是「零距離」的，他願意跟你互動的」，從心理學角度來講這是最會讓民眾感受到正面情緒的。

台北市長柯文哲（左二）發紅包肢體僵硬像機器人，維持相同動作及速度。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影 分享 facebook 而台北市長柯文哲則肢體僵硬像機器人，維持相同動作及速度，網友笑說以為是人形立牌，楊聰財分析，柯市長有一種特質，就是缺乏同理心，自我感覺良好，所以他在發紅包是不太管別人的感受。

蔡英文總統（右）發放紅包像是機械手臂。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 總統蔡英文發紅包像是機械手臂，楊聰財表示，是比較官方、制式化的，保持距離以策安全，與民眾互動少，是比較常見的普遍禮儀狀態。

韓柯蔡三人過年不停歇，走春行程滿檔，韓國瑜從1月26日高雄市三民區玉皇宮開始，一直持續到2月20日止，相關行程目前已公布13場次。而柯文哲則是先在臉書上開直播預告「過年節目」，除夕將上「眼球中央電視台」，初一則是老天鵝娛樂，初二則是HowFun、初三為千千進食中、初四是理科太太。蔡英文則將循例，到各縣市走春拜廟發紅包，繼續衝人氣。