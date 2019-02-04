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搭韓風發大財 豬年選舉巷戰提前打

2019-02-04 12:00聯合晚報 記者張文馨／台北報導

圖為台北市政府的豬年春聯。記者張文馨／攝影
圖為台北市政府的豬年春聯。記者張文馨／攝影
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今年春節是總統和立委選舉前一年，從除夕到元宵都充滿年節氣息，立委笑稱「長達半個月的宣傳期」要好好把握，今年推出的春節週邊小物，從春聯、紅包袋到萬用袋都有，還有人限量發送財神廟的財寶袋，搶搭高雄市長韓國瑜帶領的「發大財」風潮。除了開放民眾索取，不少立委印製春聯，還要動員團隊助理挨家挨戶張貼，選舉巷戰提前到春節開打。

立委童惠珍推出春節萬用袋。記者張文馨／攝影
立委童惠珍推出春節萬用袋。記者張文馨／攝影
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前總統馬英九去年發送春聯最後造成搶購，人氣之旺引發關注，立委們自製春聯或農民曆發送的歷史也不短。今年不少周邊商品搶搭韓風，不同於往年較為文青可愛式的新年祝福，國民黨立委蔣萬安推出「豬年發大財」的春聯，國民黨婦女部主任、不分區立委柯志恩之前和酷樂網合作，設計國民黨帽T帶動潮流，業者看好韓風，將韓國瑜競選口號「人進得來、貨出得去、大家發大財」印製在紅包袋上，配上KMT字樣，作為滿額贈禮品。

宣布挑戰區域立委的不分區立委林奕華手筆也不小，贈送新北地區知名財神廟的財寶袋，強調過爐、限量3000份；另外製作1萬份的空白紅包袋，將自己的文宣夾放在其中，就是考量民眾喜歡簡單、中性的文宣品。民進黨立委李俊俋印製3000份的農民曆，字體還貼心加粗放大，方便年長選民閱讀，農民曆的包頁都是滿滿政績表現。

立委自製春節周邊商品。記者張文馨／攝影
立委自製春節周邊商品。記者張文馨／攝影
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可能面臨區域議員挑戰的李彥秀和費鴻泰相當積極，自製春聯還不夠，得動員助理大街小巷張貼、也會上賀年看板增加曝光度。李彥秀發放金幣巧克力，除了自製春聯，還有里長聯名春聯放在里辦公室供索取。費鴻泰固定印製春聯，他說，民眾喜歡新鮮感，每年都要特製春聯，而且不能亂貼，避免沒宣傳到，還引發反感。

長年旅居紐約的國民黨不分區立委童惠珍特別找台灣廠商製作萬用袋，上書「福」或小豬造型，可放置鈔票、收據等隨身物品，將在春節期間推出，作為走春伴手禮。

春聯春節國民黨韓國瑜農民
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