卓榮泰將變陣型 孫大千籲黨天王總統夢醒醒

2019-01-31 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰表示，民進黨針對兩岸，不排除有一個新時代的東西出現，並說新年假期後，民進黨中央將「變陣型」，開工當日會以「大對話」的形式，開啟人權、社會、憲政等議題的深入討論。前立委孫大千在臉書貼文，指改變，不一定能夠浴火重生，但也反思國民黨，不改變，絕對是死路一條。

孫大千說，看起來，民進黨打算在年後進行一次徹頭徹尾的大改造，包含了「新路線」，「變陣型」，和「大對話」三個部分。但想想國民黨，是否提出了兩岸政策的「新路線」呢？

孫說，從2016年的敗選到現在，國民黨在兩岸政策上，一直是處於一種被動保守的心態，除了用盡心思在做文字遊戲之外，始終沒有辦法奪回兩岸政策的主導權，甚至還屈居在柯文哲之後。兩岸政策應該是國民黨的強項，沒有理由把主導權拱手讓人。

孫也說，國民黨的中央黨部是否可能「變陣型」，藉由延攬來自社會各界的新夥伴，讓國民黨的形象和決策從根本上改頭換面呢？不可能。世代交替和轉型升級已經不知道喊了多少年。人沒有換不要緊，年紀大也沒關係，但是為什麼就是沒有辦法因應時代的潮流，在觀念和態度上做出改變呢？

孫也質疑，國民黨是否會推動和台灣社會就各項議題進行「大對話」，重新釐清黨的路線和政策呢？長久以來，國民黨不管對內或者是對外，都欠缺對話的能力和傳統。反正只要每天罵民進黨，我們就可以撿便宜輕鬆獲勝了。