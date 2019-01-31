親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節連假哪裡趣
政治
軍事
綜合

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

力求年金改革翻案，退休公教人員不排除狀告藍營縣市長，也呼籲這些縣市長認輸，用形成判例給中央難堪，為退休人員出口氣。   

年金改革造成全體退休公教人員衝擊，行政訴願全被駁回，台中市教師團體也為教師打行政訴訟，希望形成案例求訴求釋憲的機會。前台中縣校長陳年添表示，去年底國民黨大贏，教育人員行政訴訟被告對象是縣市長，發動退休教育人員一人一信「拜託藍營15位縣市長認輸」讓中央難看，為退休人員出口氣。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，目前工會為3位老師打行政訴訟已進入一審，他表示工會全額補助教師訴訟費用及律師費用，「只要一人勝訴就可形成案例要求釋憲」，所以打官司的人不用多。

前台中縣議員、退休國中校長陳年添表示，國民黨主席吳敦義曾公開反對軍公教年金暴衝式改革，也造成民進黨支持度大跌，如今國民黨在去年底大贏，拿下15個縣市長，退休教育人員希望希望台中市長盧秀燕同情退休教育人員，「請被告認輸」，甚至藍營15位縣市長都認輸，兌現國民黨支持退休人員的主張。

陳年添表示，他在27日下午也向高分院投訴狀告台中長盧秀燕，不請律師，單槍匹馬奮戰，部分退休教育人員也聲援，打算自己花律師費帶起風潮。他說這是「明知不可為而為之」，除了行政訴訟為自己的權益發聲，另發動一人一信，希望藍營縣市長在行政訴訟都認輸，形成壓力讓中央知所檢討。目前已開始串連，台中縣市退休公教人員多聯誼會聲援。

台中市政府教育局表示，市府提供個人權益保障及救濟法規等諮詢服務，期待在相關配套措施的協助下，能夠減緩對全體公教人員的衝擊。其中，有關行政救濟途徑，無論訴願或行政訴訟階段，訴訟主要訴求並非台中市政府的作為有瑕疵，而是爭取新法施行後的信賴保護原則，及不溯及既往原則等釋憲層次。

教育局表示，現階段救濟途徑尋求大法官釋憲仍是年金改革行政訴訟主要訴求方向，市府將持續協助公教人員行政救濟程序，以利爭取相關權益。

不滿年金改革，去年軍公教公職與退休警消陳抗不斷，最近又打行政訴訟尋求釋憲機會。圖...
不滿年金改革，去年軍公教公職與退休警消陳抗不斷，最近又打行政訴訟尋求釋憲機會。圖／聯合報系
分享

釋憲國民黨軍公教退休金年金改革

相關新聞

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

2019-01-31 08:00

中正紀念堂轉型 林萬億：無拆除選項

2019-01-31 00:31

AIT籲兩岸對話 和平解決分歧

2019-01-31 00:25

新決議文 民進黨：與社會對話找共識

2019-01-31 00:21

蘇貞昌邀不分區綠委餐敘 喊話2020一起來拚

2019-01-31 00:08

江丙坤一生最驕傲 破冰之旅為台搭橋

2019-01-31 00:01

追思江丙坤 連戰：他展現台灣精神

2019-01-30 23:56

國際友人挺台參與世衛 總統：民主台灣不孤單

2019-01-30 22:51

美麗島電子報國政調查：民眾最關心拚經濟 國防吊車尾

2019-01-30 21:04

大考中心主任劉孟奇 接任教育部政務次長

2019-01-30 21:03

一銀盜領案建功 調查局新北處資安科長升站主任

2019-01-30 20:29

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

蔡英文：去年只是輸掉一場戰役 未來會打贏戰爭

2019-01-30 19:58

陸委會：北京戲謔謾罵 凸顯對民主社會的無知

2019-01-30 19:42

影／行政院長蘇貞昌慰勉桃園機場值勤人員

2019-01-30 18:48

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

羅文嘉：中常委樂見依照新局勢提新決議文

2019-01-30 17:03

同婚立專法在即 蔡清祥：盼挺同反同不要撕裂彼此

2019-01-30 17:01

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

國台辦批鄭麗君 民進黨：用政治手段威脅正常經濟市場

2019-01-30 16:25

卓榮泰下午中常會主動說明 不排除推新決議文

2019-01-30 16:22

影／白綠合作柯P嗆先交戰犯 段宜康:推出午門斬首嗎？

2019-01-30 15:58

公務禁中國資通訊商品 政院：若順利月底前發布

2019-01-30 15:34

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:33

勞動基金1個月虧千億 國民黨將要求勞動部專案說明

2019-01-30 15:14

民進黨拋新決議文 學者：2020與對手區隔

2019-01-30 14:33

陸使館要留學生警惕台詐騙集團 駐美處反擊

2019-01-30 14:03

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

蘇貞昌要陳吉仲讓農民有希望、有利潤

2019-01-30 13:14

卓榮泰：民進黨過年後「變陣型」 與各界「大對話」

2019-01-30 12:31

江丙坤追思紀念會 馬英九透露曾邀擔任要職但被婉拒

2019-01-30 11:54

中央政府禁採購大陸3C商品 行政院：沒針對任何品牌

2019-01-30 11:53

中正紀念堂轉型不拆除 政院：年後啟動跨部會協調

2019-01-30 11:51
看更多

熱門文章

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

孫大千酸陳明通 也湊熱鬧搭「韓流」政令宣導

2019-01-30 08:37

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任

2019-01-30 15:10

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

若藍軍攻下新北或台南立委 李俊毅：韓國瑜必選2020

2019-01-30 09:28

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

王世堅：騙子目標是組詐騙集團 柯文哲一定會組黨

2019-01-30 09:27

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

市場拜票遇鄭世維 余天：我比較怕他找韓國瑜掃街

2019-01-30 10:19

韓流vs.柯流 終須一戰？ 美國行分水嶺…

2019-01-31 00:57

張善政談資安遭打臉 找專家對談直播激盪火花

2019-01-30 22:07

柯文哲看韓流：2周掀風暴 台灣進入極端政治

2019-01-31 00:41

韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋

2019-01-30 18:01

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因

2019-01-30 12:31

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神

2019-01-30 16:58

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合

2019-01-30 11:24

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

2019-01-30 19:48

影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收

2019-01-30 18:08

全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保

2019-01-30 21:12

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top