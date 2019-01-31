力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



力求年金改革翻案，退休公教人員不排除狀告藍營縣市長，也呼籲這些縣市長認輸，用形成判例給中央難堪，為退休人員出口氣。

年金改革造成全體退休公教人員衝擊，行政訴願全被駁回，台中市教師團體也為教師打行政訴訟，希望形成案例求訴求釋憲的機會。前台中縣校長陳年添表示，去年底國民黨大贏，教育人員行政訴訟被告對象是縣市長，發動退休教育人員一人一信「拜託藍營15位縣市長認輸」讓中央難看，為退休人員出口氣。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，目前工會為3位老師打行政訴訟已進入一審，他表示工會全額補助教師訴訟費用及律師費用，「只要一人勝訴就可形成案例要求釋憲」，所以打官司的人不用多。

前台中縣議員、退休國中校長陳年添表示，國民黨主席吳敦義曾公開反對軍公教年金暴衝式改革，也造成民進黨支持度大跌，如今國民黨在去年底大贏，拿下15個縣市長，退休教育人員希望希望台中市長盧秀燕同情退休教育人員，「請被告認輸」，甚至藍營15位縣市長都認輸，兌現國民黨支持退休人員的主張。

陳年添表示，他在27日下午也向高分院投訴狀告台中長盧秀燕，不請律師，單槍匹馬奮戰，部分退休教育人員也聲援，打算自己花律師費帶起風潮。他說這是「明知不可為而為之」，除了行政訴訟為自己的權益發聲，另發動一人一信，希望藍營縣市長在行政訴訟都認輸，形成壓力讓中央知所檢討。目前已開始串連，台中縣市退休公教人員多聯誼會聲援。

台中市政府教育局表示，市府提供個人權益保障及救濟法規等諮詢服務，期待在相關配套措施的協助下，能夠減緩對全體公教人員的衝擊。其中，有關行政救濟途徑，無論訴願或行政訴訟階段，訴訟主要訴求並非台中市政府的作為有瑕疵，而是爭取新法施行後的信賴保護原則，及不溯及既往原則等釋憲層次。