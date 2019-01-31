力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長
力求年金改革翻案，退休公教人員不排除狀告藍營縣市長，也呼籲這些縣市長認輸，用形成判例給中央難堪，為退休人員出口氣。
年金改革造成全體退休公教人員衝擊，行政訴願全被駁回，台中市教師團體也為教師打行政訴訟，希望形成案例求訴求釋憲的機會。前台中縣校長陳年添表示，去年底國民黨大贏，教育人員行政訴訟被告對象是縣市長，發動退休教育人員一人一信「拜託藍營15位縣市長認輸」讓中央難看，為退休人員出口氣。
台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，目前工會為3位老師打行政訴訟已進入一審，他表示工會全額補助教師訴訟費用及律師費用，「只要一人勝訴就可形成案例要求釋憲」，所以打官司的人不用多。
前台中縣議員、退休國中校長陳年添表示，國民黨主席吳敦義曾公開反對軍公教年金暴衝式改革，也造成民進黨支持度大跌，如今國民黨在去年底大贏，拿下15個縣市長，退休教育人員希望希望台中市長盧秀燕同情退休教育人員，「請被告認輸」，甚至藍營15位縣市長都認輸，兌現國民黨支持退休人員的主張。
陳年添表示，他在27日下午也向高分院投訴狀告台中長盧秀燕，不請律師，單槍匹馬奮戰，部分退休教育人員也聲援，打算自己花律師費帶起風潮。他說這是「明知不可為而為之」，除了行政訴訟為自己的權益發聲，另發動一人一信，希望藍營縣市長在行政訴訟都認輸，形成壓力讓中央知所檢討。目前已開始串連，台中縣市退休公教人員多聯誼會聲援。
台中市政府教育局表示，市府提供個人權益保障及救濟法規等諮詢服務，期待在相關配套措施的協助下，能夠減緩對全體公教人員的衝擊。其中，有關行政救濟途徑，無論訴願或行政訴訟階段，訴訟主要訴求並非台中市政府的作為有瑕疵，而是爭取新法施行後的信賴保護原則，及不溯及既往原則等釋憲層次。
教育局表示，現階段救濟途徑尋求大法官釋憲仍是年金改革行政訴訟主要訴求方向，市府將持續協助公教人員行政救濟程序，以利爭取相關權益。
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