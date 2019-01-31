蘇貞昌邀不分區綠委餐敘 喊話2020一起來拚

2019-01-31 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌30日晚上邀請黨內不分區立委餐敘，副院長陳其邁、行政院秘書長李孟諺、行政院副秘書長何佩珊及行政院發言人Kolas Yotaka及民進黨立院黨團總召柯建銘皆出席，會中立委暢所欲言，總共吃了兩個多小時才結束。

柯建銘轉述，蘇貞昌在會中強調，福國利民的政策會要求行政團隊盡速達成，希望未來重大政策推動都能夠與黨團合作；蘇貞昌也指出，「解決問題」是他最在意的事，距離2020大選只剩一年，他希望他能幫助總統選舉之外，也對黨團成員有實質上的幫助，希望大家都能團結一點，未來還有很多挑戰，盼大家一起讓人民有感，「一起來拚。」

據轉述，會中蘇貞昌與不分區立委也討論到未來一年的戰略思考；有與會者指出，不分區立委不能只是公民團體的代表，推動政策不能太過理想化，尤其距離大選只剩一年，政權維繫才是民進黨接下來最重要的目標，「沒有政權，什麼都不必講了。」

據轉述，會中也討論到，未來一年應避免處理爭議性法案及政策；此外，蘇貞昌表示，希望明年立委選舉，區域立委能夠多當選幾席，他會全力幫忙；柯建銘則在會中提醒，立法院新會期將於2月15日開議，因應選舉，接下來要拜託不分區立委在立院多擔待一些。

柯建銘表示，這次是蘇貞昌與黨團成員的第二次餐敘，餐敘總共分四次舉辦，特色是人數少，讓每位立委都發言，蘇貞昌希望藉此聆聽所有人的聲音，若有立委反應需要改善之處，也立即處理。

柯建銘說，會中有立委反映，這次針對旅遊業提出「暖冬補助」方案，有部分飯店業者先行「代墊」，還沒領到錢。對此蘇貞昌馬上表示，「該給的要趕快給」，他也在場馬上打電話要求觀光局處理，展現行政效率。