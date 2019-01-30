追思江丙坤 連戰：他展現台灣精神

2019-01-30 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／台北報導



江丙坤子女江俊宏、江俊德、江素華（由左至右）代表家屬與所有至親好友細數江丙坤留下的美好回憶，並致上最深的感謝。 圖／中國信託金控提供 分享 facebook

藍營大老及重量級企業家昨齊聚海基會前董事長江丙坤追思紀念會，國民黨前主席連戰表示，拚命三郎、使命必達的個性，是江丙坤最好的寫照，他展現的是正港的台灣精神、台灣價值、台灣之光。

兩千多人 送江一程

江丙坤因突發主動脈剝離引發多重器官衰竭，去年十二月十日辭世，享壽八十七歲，十二月廿六日在舉辦家祭及覆旗儀式後，已發引福地入土。三三企業交流會、兩岸企業家峰會等單位昨在台北舉行追思紀念會，有兩千多人與會。

江丙坤追思紀念會，台積電創辦人張忠謀（中）到場致意。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

央行前總裁彭淮南，出席江丙坤追思紀念會。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

包括國民黨前主席連戰、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、國民黨主席吳敦義、立法院前院長王金平等藍營大老，以及辜仲諒、張忠謀、許勝雄、施振榮、蔡明忠、鄭崇華、葉國一、林伯豐、徐旭東等重量級企業家及各界人士出席；綠營方面則有民進黨主席卓榮泰、海基會董事長張小月等人到場。

連戰：經濟外交功臣

江丙坤追思紀念會，前副總統連戰致意。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

江丙坤生前曾多次提及，連戰是他人生中最重要的貴人。連戰昨細數他與江丙坤在擔任公職時推動的經貿政策及成就，盛讚江丙坤不僅是台灣經濟成功轉型的推手，更是拓展台灣經濟外交的重大功臣。

馬英九憶 臨終前道別

江丙坤追思紀念會，前總統馬英九到場致意。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

馬英九則感性地說，江丙坤拔管臨終之際，他彎著腰在江丙坤耳邊低聲肯定他一生對國家的貢獻，尤其是對兩岸關係的重大貢獻，江家人告訴他，看江丙坤的表情，是聽進去了。

馬英九回憶，二○○八年他邀請江丙坤出任海基會董事長，江回稱自己不像辜振甫一樣會唱京戲，可能無法跟大陸打交道，馬英九告訴江：放心，你唱歌仔戲也可以，江丙坤於是笑著答應了。他認為，江丙坤對兩岸關係與大陸台商付出的心血，可以說是國內罕見、史上少有。

蕭萬長：江鐵漢柔情

江丙坤追思紀念會，前副總統蕭萬長到場。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

蕭萬長是江丙坤口中的老戰友、好長官，兩人相識四十多年。他盛讚江丙坤勇於承擔，兩人是合作無間的最佳拍檔。他認為，江丙坤在工作上是拚命三郎，但對家人，江丙坤藏在心裡的是鐵漢柔情。

陳雲林 預錄影片致意

海協會前會長陳雲林雖沒有到場，但他在預錄的影片中表示，二○○五年時，面對動盪的台海局勢，江丙坤與他進行對談，開啟國共兩黨領導人時隔六十年會談的先聲，江丙坤為兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已，見識與胸懷、勇氣與執著，值得兩岸同胞永遠懷念。

江丙坤長子江俊德說，江丙坤一生可用「奇緣此生，豐富圓滿」形容，在他與妹妹江素華、弟弟江俊宏深深一鞠躬下，這場追思會圓滿畫下句點。