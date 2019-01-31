親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節連假哪裡趣
政治
軍事
綜合

遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-31 00:02聯合報 特派記者許依晨、記者陳宛茜／北京-台北報導

文化部長鄭麗君昨天出席「後。文化政策白皮書：實踐力、行動力－公共論壇」，與專家學...
文化部長鄭麗君昨天出席「後。文化政策白皮書：實踐力、行動力－公共論壇」，與專家學者面對面，說明文化部的策略與方案。記者蘇健忠／攝影
分享

陸媒指文化部鄭麗君支持文化台獨、去中國化，其家人卻長期在大陸投資。大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，不允許任何人、任何企業在大陸賺錢，卻支持台獨分裂活動，破壞兩岸關係。鄭麗君昨天回應稱，這是「刻意炒作」。大陸國台辦昨舉行例行記者會，北京日報記者在會上問及鄭麗君日前遭到不滿「去蔣化」人士掌摑以及家人在大陸投資一事，馬曉光作上述回應。

鄭麗君昨下午出席「後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。」公共論壇，會後被問及家在大陸投資一事時表示，此事她早已做出回應，認為大陸此時再提此事是「刻意炒作」。

去年十一月舉行的金馬獎頒獎典禮引爆統獨爭議，文化部長鄭麗君力挺導演傅榆，引發對岸網友圍剿，鄭麗君老公沈學榮被起底，在大陸設置產業，當時鄭麗君便透過文化部發聲明澄清，沈學榮一九九○年代於台灣成立台灣居磁工業公司擔任董事長，二○一○年初曾參與東莞居磁電子公司成立籌備，但該公司與台灣居磁工業公司係不同公司，只因國際廠商指定使用台灣居磁工業公司原料，為技術合作，因此使用「居磁」名義及品牌，並由沈先生擔任董事長。

但在二○一二年鄭麗君擔任立委後，沈學榮即退出東莞居磁電子公司經營，不再擔任董事長，也未擔任董事。近年來台灣居磁工業公司與東莞居磁電子公司亦僅有買賣之業務往來。

該聲明強調，沈學榮與鄭麗君在二○一○年底結婚後，不曾再到過中國大陸，目前在中國大陸已沒有任何投資，或擔任任何公司職務。

鄭麗君文化部馬曉光

相關新聞

國際友人挺台參與世衛 總統：民主台灣不孤單

2019-01-30 22:51

蘇貞昌邀不分區綠委餐敘 喊話2020一起來拚

2019-01-31 00:08

身後事安排 江丙坤早寫好藏抽屜裡

2019-01-31 00:02

江丙坤一生最驕傲 破冰之旅為台搭橋

2019-01-31 00:01

追思江丙坤 連戰：他展現台灣精神

2019-01-30 23:56

美麗島電子報國政調查：民眾最關心拚經濟 國防吊車尾

2019-01-30 21:04

大考中心主任劉孟奇 接任教育部政務次長

2019-01-30 21:03

一銀盜領案建功 調查局新北處資安科長升站主任

2019-01-30 20:29

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

蔡英文：去年只是輸掉一場戰役 未來會打贏戰爭

2019-01-30 19:58

陸委會：北京戲謔謾罵 凸顯對民主社會的無知

2019-01-30 19:42

影／行政院長蘇貞昌慰勉桃園機場值勤人員

2019-01-30 18:48

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

羅文嘉：中常委樂見依照新局勢提新決議文

2019-01-30 17:03

同婚立專法在即 蔡清祥：盼挺同反同不要撕裂彼此

2019-01-30 17:01

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

國台辦批鄭麗君 民進黨：用政治手段威脅正常經濟市場

2019-01-30 16:25

卓榮泰下午中常會主動說明 不排除推新決議文

2019-01-30 16:22

影／白綠合作柯P嗆先交戰犯 段宜康:推出午門斬首嗎？

2019-01-30 15:58

公務禁中國資通訊商品 政院：若順利月底前發布

2019-01-30 15:34

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:33

勞動基金1個月虧千億 國民黨將要求勞動部專案說明

2019-01-30 15:14

民進黨拋新決議文 學者：2020與對手區隔

2019-01-30 14:33

陸使館要留學生警惕台詐騙集團 駐美處反擊

2019-01-30 14:03

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

蘇貞昌要陳吉仲讓農民有希望、有利潤

2019-01-30 13:14

卓榮泰：民進黨過年後「變陣型」 與各界「大對話」

2019-01-30 12:31

江丙坤追思紀念會 馬英九透露曾邀擔任要職但被婉拒

2019-01-30 11:54

中央政府禁採購大陸3C商品 行政院：沒針對任何品牌

2019-01-30 11:53

中正紀念堂轉型不拆除 政院：年後啟動跨部會協調

2019-01-30 11:51

蘇貞昌假期繼續衝衝衝 幕後督導「假日門市」

2019-01-30 11:41

卓榮泰擬推兩岸新論述 綠委：台灣前途決議文已是公約數

2019-01-30 11:19

開闢大陸市場 黃偉哲：我發現陸委會不是亮紅燈的角色

2019-01-30 11:19

美參院提案 協助台重獲WHO觀察員身分

2019-01-30 10:56

民進黨擬提新決議文 學者：兩岸是明年選舉重要議題

2019-01-30 10:41
看更多

熱門文章

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

孫大千酸陳明通 也湊熱鬧搭「韓流」政令宣導

2019-01-30 08:37

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任

2019-01-30 15:10

若藍軍攻下新北或台南立委 李俊毅：韓國瑜必選2020

2019-01-30 09:28

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35

王世堅：騙子目標是組詐騙集團 柯文哲一定會組黨

2019-01-30 09:27

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

市場拜票遇鄭世維 余天：我比較怕他找韓國瑜掃街

2019-01-30 10:19

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

春節天氣大致穩定 初三初四出遊好天氣

2019-01-30 05:17

韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋

2019-01-30 18:01

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因

2019-01-30 12:31

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

張善政談資安遭打臉 找專家對談直播激盪火花

2019-01-30 22:07

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神

2019-01-30 16:58

柯流和韓流哪裡不同？ 柯文哲：台灣進入極端政治

2019-01-30 08:06

謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合

2019-01-30 11:24

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

2019-01-30 19:48

影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收

2019-01-30 18:08

退休警消再掛白布條抗議 葉毓蘭：會像搞革命拆了再掛

2019-01-30 11:40

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top