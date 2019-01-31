遭對岸點名「在陸賺錢又搞台獨」 鄭麗君：刻意炒作

文化部長鄭麗君昨天出席「後。文化政策白皮書：實踐力、行動力－公共論壇」，與專家學者面對面，說明文化部的策略與方案。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

陸媒指文化部長鄭麗君支持文化台獨、去中國化，其家人卻長期在大陸投資。大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，不允許任何人、任何企業在大陸賺錢，卻支持台獨分裂活動，破壞兩岸關係。鄭麗君昨天回應稱，這是「刻意炒作」。大陸國台辦昨舉行例行記者會，北京日報記者在會上問及鄭麗君日前遭到不滿「去蔣化」人士掌摑以及家人在大陸投資一事，馬曉光作上述回應。

鄭麗君昨下午出席「後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。」公共論壇，會後被問及家在大陸投資一事時表示，此事她早已做出回應，認為大陸此時再提此事是「刻意炒作」。

去年十一月舉行的金馬獎頒獎典禮引爆統獨爭議，文化部長鄭麗君力挺導演傅榆，引發對岸網友圍剿，鄭麗君老公沈學榮被起底，在大陸設置產業，當時鄭麗君便透過文化部發聲明澄清，沈學榮一九九○年代於台灣成立台灣居磁工業公司擔任董事長，二○一○年初曾參與東莞居磁電子公司成立籌備，但該公司與台灣居磁工業公司係不同公司，只因國際廠商指定使用台灣居磁工業公司原料，為技術合作，因此使用「居磁」名義及品牌，並由沈先生擔任董事長。

但在二○一二年鄭麗君擔任立委後，沈學榮即退出東莞居磁電子公司經營，不再擔任董事長，也未擔任董事。近年來台灣居磁工業公司與東莞居磁電子公司亦僅有買賣之業務往來。

該聲明強調，沈學榮與鄭麗君在二○一○年底結婚後，不曾再到過中國大陸，目前在中國大陸已沒有任何投資，或擔任任何公司職務。