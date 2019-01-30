蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市小英之友會今晚在新莊辦顧問聯誼餐會。蔡英文總統和立法院長蘇嘉全等人都到場。蔡總統承認去年民進黨選得很不好，但她認為只是一場戰役失利，最後終究會贏得戰爭。

餐會席開58桌，有多位立委到場，包括在三重參加立委補選的余天。

蘇嘉全說，小英之友會成立將近6年，不只是政治團體，也是公益團體。他很高興的宣布年金改革已經獲得成效，過去評估5年內就會倒的年金，改革後不僅達到預期30年不倒的目標，甚至50年也不會倒未來可以永續經營 年金不倒，只是讓一些人領的比較少、晚一點退休，對公務人員其實最好，但是卻被外界誤解， 其實蔡總統的意志力、行動力都強過以前的男總統。

蔡英文等人也為即將參加三重立委補選的余天高喊「凍蒜」，希望三重鄉親多支持。

「 去年的選舉，我們確實選得很不好。」蔡總統說，她有選得很好的時候，也有選的很不好的時候 ，但是非常感謝不論好壞都有大家作伴。

雖然去年九合一選舉失利，但是蔡總統希望大家不要喪氣， 「我們只是輸了一次戰役，最後會贏得戰爭。」既然失敗就要找成功的路。

她請小英之友會成員們幫助她兩件事，第一件事請大家當他的分身幫她聽、幫她說，讓政府的政策讓更多人了解，也把民間的聲音回饋給她；其次希望大家都能加入蔡英文群組，最好也多拉親朋好友進去，以變澄清錯誤訊息，讓政府執政更順暢。