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蔡英文：去年只是輸掉一場戰役 未來會打贏戰爭

2019-01-30 19:58聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

蔡英文總統晚間出席「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，表示去年底只是輸掉一場戰役，但最終會贏得戰爭。蔡英文特別強調施政與民眾的溝通，致詞時請有加他LINE的人舉手，未來將會更「接地氣」的讓民眾了解政府的努力。

蔡英文總統（右）晚間出席「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，表示去年底只是輸掉...
蔡英文總統（右）晚間出席「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，表示去年底只是輸掉一場戰役，但最終會贏得戰爭。記者林澔一／攝影
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蔡英文總統晚間出席「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，特別強調政策與民眾的溝通...
蔡英文總統晚間出席「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，特別強調政策與民眾的溝通，致詞時請有加他LINE的人舉手。記者林澔一／攝影
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