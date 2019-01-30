影／行政院長蘇貞昌慰勉桃園機場值勤人員

2019-01-30 18:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌29日下午巡視桃園機場，慰勉桃園機場公司、航警局、移民署、海關、檢疫等單位第一線值勤人員，致贈福袋，期盼大家堅守崗位，做好春節旅客疏運及防疫工作。

蘇貞昌由內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人陪同，29日下午2時45分抵達桃園機場第2航廈，先後巡視桃園機場旅客自助托運行李櫃台、出境旅客安檢線、移民署國境事務大隊證照查驗櫃台等設施，向值勤人員握手致意，稍後轉往簡報室分贈各單位福袋。

蘇貞昌強調，春節前夕特別到桃園機場向同仁加油打氣，許多民眾春節長假都在計畫出國旅遊，機場各單位人員反而增加了工作量，期盼大家堅守崗位。也因為工作量增加了，要借重各單位資深人員的豐富經驗，事前做好充分的準備，萬一有突發狀況，迅速了解各種情況並進行緊急處理應變，這也是測驗同仁們的能力。

蘇貞昌表示，非洲豬瘟的防疫工作是國安層級，不是給故意各單位曾加工作，桃機各單位人員春節期間不只是提供旅客便捷迅速的通關作業服務，也要保護台灣的安全及產業。