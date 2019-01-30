搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天下午在交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人陪同下，參觀台灣高鐵位在桃園站的行控中心，他稱讚高鐵清淨、便利，並指出春節期間是高鐵營運最尖峰的時段，負擔一定很重，但是高鐵讓南來北往的旅客感受方便，他感謝高鐵全體員工的幫忙。

蘇貞昌透露第一任行政院長時，帶著媽媽搭高鐵「很方便」，院長卸任第二天媽媽再搭高鐵「(工作人員)就要看媽媽的證件」，後來他接任民進黨黨主席，因為搭高鐵沒帶身分證被罰款，「雖然我很好認，但是(高鐵)一定要看證件」，還因為沒證件，當場繳了罰款，這讓他見識高鐵的規矩，他支持這樣的規矩。

他強調講這兩個故事沒有其他角度，因為見識到高鐵訂的規矩而且嚴格執行，這樣的效率和堅持讓高鐵具有一定的水準，能有這樣的堅持而不是馬馬虎虎，讓國內外旅客見識到台灣高鐵的效能和水準，也等於提升台灣的水準。

蘇貞昌致詞時並表示台灣高鐵應該謝謝民進黨，因為當年民進黨是執政黨推動高鐵被說成「破銅爛鐵」，最後有執政黨的努力高鐵才能興建，高鐵通車時他任行政院長，也最常搭高鐵，因為到從台北到左營站再轉車往屏東很方便 ，以前讀大學屏東到台北交通要花13小時，高鐵通車後他感受高鐵的便利，現在「我又來了啦」。