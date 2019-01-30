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遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

大陸媒體今天報導，有消息曝出，文化部鄭麗君支持文化「台獨」、「去中國化」，但其家人卻長期在大陸投資。中共國台辦發言人馬曉光回應表示，大陸絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持「台獨」分裂活動，破壞兩岸關係。對此，文化部長鄭麗君表示，這是「刻意炒作」。對於家人投資大陸一事，她之前早已做了回應。

鄭麗君今天下午出席「《後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。》公共論壇，會後被問及此事。她因趕行程，只簡單回答記者提問便離開。她表示，其實此事她早已有回應，認為大陸此時再提此一話題是「刻意炒作」。

去年11月舉行的金馬獎頒獎典禮引爆統獨爭議，文化部長鄭麗君出面力挺導演傅榆，引發對岸網友圍剿，更有網友在微博討論區指出，鄭麗君老公沈學榮被起底， 在大陸設置產業，

當時鄭麗君便透過文化部發聲明澄清，沈學榮90年代於台灣成立台灣居磁工業公司擔任董事長，2010年初曾參與東莞居磁電子公司成立籌備，但該公司與台灣居磁工業公司係不同公司，只因國際廠商指定使用台灣居磁工業公司原料，為技術合作，因此使用「居磁」名義及品牌，並由沈先生擔任董事長，但在2012年鄭麗君擔任立委後，2012年沈先生即退出東莞居磁電子公司經營，不再擔任董事長，也未擔任董事。近年來台灣居磁工業公司與東莞居磁電子公司亦僅有買賣之業務往來。

該聲明強調，沈先生與鄭麗君在2010年底結婚後，不曾再到過中國，目前在中國已沒有任何投資，或擔任任何公司職務

文化部長鄭麗君(右)參加《後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。》公共論壇，暢談施...
文化部長鄭麗君(右)參加《後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。》公共論壇，暢談施政兩年七個月的文化政策。 記者陳宛茜／攝影
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鄭麗君文化部

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