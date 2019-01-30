羅文嘉：中常委樂見依照新局勢提新決議文

2019-01-30 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉表示，為了因應2020年新的局勢，包括卓榮泰主席和中常委都認為，民進黨應該要有全新面貌。 報系資料照 分享 facebook

民進黨主席卓榮泰昨天拋出不排除提出新決議文的想法，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，為了因應2020年新的局勢，包括卓榮泰主席和中常委都認為，民進黨應該要有全新面貌，因此，除了過去的決議文，樂見能依照新的局勢，提出新的決議文，跟社會做新的對話和溝通。

羅文嘉說，內容方面，不限於任何議題、時間不限。民進黨要與社會更多對話，若是能把共識建立起來，以決議文形式，讓外界知道民進黨2020年對一些議題的看法，也更負責任、清楚及完整。

是否就是決議文的形式？羅文嘉說，會中有人主張，「有決議文會更清楚」，大家都是以樂見及正面的態度在看待。

至於卓榮泰今天在臉書提到的變陣型、大對話，是否在農曆年開工後？羅文嘉說，卓榮泰的意思應該是，過年後，新的內部組織隊形調整，需要磨合，對外的工作也要啟動，各項對話就要開始，可能會先以局部、非正式及非公開方式進行。他強調，民進黨對外積極和社會各界就各種議題的對話，形式不拘。

是否因此來凝聚新決議文的共識？羅文嘉說，應該是有相關的，畢竟要取得共識，一定要有對話的過程。

有關黨中央組織調整，羅文嘉表示，民進黨將在既有的組織規程、員額、預算不變下，進行隊形轉變。過去指揮體系從第一級的專員到主席要五層，現在簡化到三層，會更有效率。選戰組織架構共有28個部門，所有人員會在2月11日陸續報到。

羅文嘉說，過去部分組織承擔太多功能，未來將做功能拆解。如原社運部將分成六個部，包括社運部、社團部、宗教部、勞工部、農漁部、社會議題部。在原本媒體創意部，整合了文宣及網路工作，未來則會各自獨立成兩個部門，分拆成文宣部、網路部；在新聞部之外，也增設活動部；幕僚單位，除了原來的國際部、文稿室、民調中心等，原本的中國部，則將增設成為中國事務及戰情部，做組織情報和戰情管理。讓隊伍更靈活，更符合功能取向。