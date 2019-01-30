蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



犯罪被害人保護協會台中分會今天下午與死者王醫師的妻子舉辦記者會，王妻強調總統蔡英在「小燈泡」慘遭殺害後，在卡片寫著「阿姨不會讓你白白犧牲」，王妻懇求蔡英文兌現承諾，建議政府對精障修法，保障人民生命安全。

死者王姓牙醫師的妻子說「丈夫離開我200多天了，但我每每想到他受難前所受的恐懼，痛苦，與煎熬，我是多麼心痛與不捨，在此我懇請蔡總統，蘇院長，陳時中部長，及立法院委員，請你們能苦民所苦，重視精障這個議題」。

王妻強調，猶記2016、3、29，總統蔡英文您在小燈泡受難時曾親手寫下卡片，內容是「小燈泡阿姨不會讓你白白犧牲。這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。蔡英文」。

王妻懇請蔡英文兌現承諾，強調小老百姓只是希望在這片土地安居樂業，所愛的家人平安喜樂。並請社會大眾一起重視這個議題，督促政府修法，誏大家有更安全生活環境。 她要求政府重視精障議題，希望政府對精障人士的分級照護的判別必需更加專業，更加謹慎；負予基層訪視人員更多杈利與責任，並應加強訓練讓他們能夠辨識；對高風險的人要有特殊照顧，才能讓生病的人得到更充分的治療，也同時保障社區大眾人身安全。

天下父母心，父母兄弟姊妹的親情有時候會產生盲點，讓病人延誤治療，所以希望落實精神衛生法保護人制度，並且要保護人足夠的教育與支持，如果保護人有能力，希望國家有其他機制可以確保病患得到好的照顧，

法律之前人人平等，希望政府在照顧弱勢的同時也要能夠符合社會大眾的期待，不要再用善良老百姓的生命與鮮血包容精障兇嫌的刑責，維護社會公平正義