國台辦批鄭麗君 民進黨：用政治手段威脅正常經濟市場

2019-01-30 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



消息指出鄭麗君支持文化「台獨」、「去中國化」，但其家人卻長期在大陸投資，國台辦回應絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持「台獨」分裂活動。圖為文化部長鄭麗君(右)參加《後。文化政策白皮書：實踐力。行動力。》公共論壇，暢談施政兩年七個月的文化政策。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

文化部長鄭麗君日前遭到不滿「去蔣化」人士掌摑，中共國台辦發言人馬曉光回應說，大陸的立場和態度都是十分明確及堅決，大陸絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持「台獨」分裂活動，破壞兩岸關係。

民進黨發言人林琮盛說，這是一再用政治手段來威脅正常的經濟市場的運作，這只會打擊投資人的信心，也會讓外商卻步。