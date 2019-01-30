卓榮泰下午中常會主動說明 不排除推新決議文

2019-01-30 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰表示，黨內過去有「台灣前途決議文」等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」。 報系資料照 分享 facebook

針對媒體報導民進黨不排除提出新決議文一事，民進黨發言人林琮盛轉述民進黨主席卓榮泰於中常會表示，在未來的選舉當中，民進黨必須要有大戰略。這個大戰略也可以說是一個共同的主張、共同的訴求、共同的政見，這三個東西該如何形成，形式上是可以討論的。

卓榮泰說，他的構想來自之前提出政策路線大辯論，以及在常會當中桃園市長鄭文燦也提出執政興革會議，此外，他也認為在未來的選舉當中，民進黨必須要有大戰略。這個大戰略也可以說是一個共同的主張、共同的訴求、共同的政見，這三個東西該如何形成，形式上是可以討論的。

卓榮泰表示，過去民進黨在重要的選舉年當中，我們有形成幾次的決議文，包括台灣前途決議文、正常國家決議文、以及族群多元國家一體決議文等等，都為民進黨在當時的選戰進階過程裡面，立下一些對社會對話的必要內容。

卓榮泰指出，今年六月立法委員提名完成之後，民進黨會進行和社會的大對話，但什麼時間、方式，做成什麼樣的結論，都必須要向常會提出一個很具體的說明與議案再來進行。這個結論，無論是什麼形式，會是民進黨今年度下半年選舉當中一個很重要的行動準則。

林琮盛表示，上半年先把這個總統或者是立委初選先做好，論述方向是下半年度的重點工作；針對決議文的部分，卓榮泰今天是在常會中主動向常委說明。