【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35 聯合報 記者主筆室╱即時報導



國民黨內總統大選初選從韓國瑜形容的「天王麻將賽」，變成王世堅與韓兩人對口相聲逗捧出的「后羿射日」。老搭擋出新哏，引朝野爭相議論自比后羿的韓是否要射下藍營太陽，取而代之，也不免挑起老天王與大諸侯的矛盾。

儘管韓趕緊轉移話題，不過時勢造英雄，高雄后羿準備應邀赴美演講，這回真正感到威脅的，怕是那被敗選烏雲纏縛的太陽蔡英文。因為韓國瑜代表台灣人民最新的選擇，特別是對兩岸關係的務實和平取向，這場演講就要射穿蔡政府罔顧民意的援美抗中政策。

韓國瑜應邀赴哈佛大學費正清中國研究中心演講，規畫以「二0一八地方選舉對民主政治的影響」為題，雖然不是在華府智庫這類為總統參選人搭設的公關舞台，或許韓的行程也無法與蔡英文、馬英九等人當年直入華府相比；但觀察重點是，民進黨政府主導台灣在美政治形象的當下，韓國瑜的登場，將闡述「韓國瑜現象」背後代表的民意結構轉變過程、未來價值取向，以及這對於台灣內外部各方的利害影響，讓美國主流社會有機會看到民進黨視野之外的台灣。

尤其對於美方投入美中關係研究與決策的人士而言，除關注台灣主要政黨消長之外，民間社會政治傾向變遷，以及引領價值創造的意見領袖，也是權衡台灣問題在美中博弈過程中影響的重要參考。國民兩黨裡的太陽、月亮和星星，美國透過既有管道早有情蒐掌握，但對柯文哲、韓國瑜這類近似恆星爆炸後誕生的超新星，可是一片陌生，超新星對於政治小宇宙裡的引力平衡產生多大衝擊，正是目前動盪的兩岸乃至美中台關係中，不容忽視的重要變數。

韓國瑜說，會在演說中說明去年底大選台灣民意所傳達的訊息，這其中必然不會迴避他在選前就標舉的「九二共識，一中各表」，以及「貨出得去，人進得來，高雄發大財」。他在高雄拿下九十萬票是對於這些政見最真實的支持，他不需要捐百億美金給美國智庫去強化政策主張的正當性，也不必拿「台灣前途」作訪禮去酬謝東道主，因為他的作客身價來自台灣民意，不是美國，而民意已然說明台灣人不想作美國壓制中國的籌碼，更不願美中相爭損害台灣人安心過好日子的願望。