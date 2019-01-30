親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節連假哪裡趣
政治
軍事
綜合

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35聯合報 記者主筆室╱即時報導

國民黨內總統大選初選從韓國瑜形容的「天王麻將賽」，變成王世堅與韓兩人對口相聲逗捧出的「后羿射日」。老搭擋出新哏，引朝野爭相議論自比后羿的韓是否要射下藍營太陽，取而代之，也不免挑起老天王與大諸侯的矛盾。

儘管韓趕緊轉移話題，不過時勢造英雄，高雄后羿準備應邀赴美演講，這回真正感到威脅的，怕是那被敗選烏雲纏縛的太陽蔡英文。因為韓國瑜代表台灣人民最新的選擇，特別是對兩岸關係的務實和平取向，這場演講就要射穿蔡政府罔顧民意的援美抗中政策。

韓國瑜應邀赴哈佛大學費正清中國研究中心演講，規畫以「二0一八地方選舉對民主政治的影響」為題，雖然不是在華府智庫這類為總統參選人搭設的公關舞台，或許韓的行程也無法與蔡英文、馬英九等人當年直入華府相比；但觀察重點是，民進黨政府主導台灣在美政治形象的當下，韓國瑜的登場，將闡述「韓國瑜現象」背後代表的民意結構轉變過程、未來價值取向，以及這對於台灣內外部各方的利害影響，讓美國主流社會有機會看到民進黨視野之外的台灣。

尤其對於美方投入美中關係研究與決策的人士而言，除關注台灣主要政黨消長之外，民間社會政治傾向變遷，以及引領價值創造的意見領袖，也是權衡台灣問題在美中博弈過程中影響的重要參考。國民兩黨裡的太陽、月亮和星星，美國透過既有管道早有情蒐掌握，但對柯文哲、韓國瑜這類近似恆星爆炸後誕生的超新星，可是一片陌生，超新星對於政治小宇宙裡的引力平衡產生多大衝擊，正是目前動盪的兩岸乃至美中台關係中，不容忽視的重要變數。

韓國瑜說，會在演說中說明去年底大選台灣民意所傳達的訊息，這其中必然不會迴避他在選前就標舉的「九二共識，一中各表」，以及「貨出得去，人進得來，高雄發大財」。他在高雄拿下九十萬票是對於這些政見最真實的支持，他不需要捐百億美金給美國智庫去強化政策主張的正當性，也不必拿「台灣前途」作訪禮去酬謝東道主，因為他的作客身價來自台灣民意，不是美國，而民意已然說明台灣人不想作美國壓制中國的籌碼，更不願美中相爭損害台灣人安心過好日子的願望。

和國民黨那些正為訪問華府邀請函發愁的天王相比，韓國瑜沒有這種心理負擔，無論有沒有國會山莊、國務院的接待，只要他站在哈佛大學的講台上親身說法，讓各方看到不同於執政者口中的「台灣民意」，便已達成彎弓射日的任務。至於要不要選總統，就讓人民作決定，畢竟后羿射日的故事結局並非取大位，而是讓大地恢復生機，與民安生。一個人民英雄若是動輒就想謀位稱王，便會因為權慾而流於庸俗邪惡了，少了后羿多個太陽，若到那時，世間豈還有韓流可言？

韓國瑜只要站上哈佛大學的講台上親身說法，便已達成彎弓射日的任務。本報資料照片
韓國瑜只要站上哈佛大學的講台上親身說法，便已達成彎弓射日的任務。本報資料照片
分享

韓國瑜哈佛大學民進黨

相關新聞

卓榮泰：民進黨過年後「變陣型」 與各界「大對話」

2019-01-30 12:31

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

陸使館要留學生警惕台詐騙集團 駐美處反擊

2019-01-30 14:03

蘇貞昌要陳吉仲讓農民有希望、有利潤

2019-01-30 13:14

江丙坤追思紀念會 馬英九透露曾邀擔任要職但被婉拒

2019-01-30 11:54

中央政府禁採購大陸3C商品 行政院：沒針對任何品牌

2019-01-30 11:53

中正紀念堂轉型不拆除 政院：年後啟動跨部會協調

2019-01-30 11:51

蘇貞昌假期繼續衝衝衝 幕後督導「假日門市」

2019-01-30 11:41

卓榮泰擬推兩岸新論述 綠委：台灣前途決議文已是公約數

2019-01-30 11:19

開闢大陸市場 黃偉哲：我發現陸委會不是亮紅燈的角色

2019-01-30 11:19

美參院提案 協助台重獲WHO觀察員身分

2019-01-30 10:56

民進黨擬提新決議文 學者：兩岸是明年選舉重要議題

2019-01-30 10:41

民進黨不排除推新決議文 余天：遵從黨意

2019-01-30 10:29

民進黨擬提新決議文 施正鋒：闡述維持現狀與對手區隔

2019-01-30 10:01

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

觀察站／新決議文？ 是政策變身或選舉語言？

2019-01-30 00:19

民進黨不排除推新決議文 「928黨慶是時間點」

2019-01-30 00:16

綠營鄭乾龍爭選花蓮立委 尬蕭美琴？

2019-01-29 23:25

九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光

2019-01-29 20:42

韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品

2019-01-29 20:12

吳子嘉爆他「喬」政權轉移 王金平：無稽之談

2019-01-29 18:53

李登輝住院滿2月 能否出院回家過年受關注

2019-01-29 17:22

另類禿子、漢子、燕子合體 洪孟楷周六再發盧秀燕春聯

2019-01-29 17:10

外銷訂單衰退 藍委諷：官員忙著扮網紅

2019-01-29 16:51

軍公教拜會藍營 盼督促司法院儘速處理釋憲案

2019-01-29 16:45

僑委會委員長首開直播 透過臉書拜早年

2019-01-29 16:45

【重磅快評】朱立倫的洗溝球 撞開藍營茶壼風暴

2019-01-29 16:27

陳明通會談 黃偉哲：兩岸政策與中央協調降低政治衝擊

2019-01-29 15:46

李登輝恢復狀況佳 能否出院下午宣布

2019-01-29 15:10

美麗島電子報民調：蘇貞昌滿意度僅3成

2019-01-29 14:18

學者談兩個中國 重點是擱置爭議

2019-01-29 14:17

鍾沛君陷桃色風暴 郝龍斌：捕風捉影傷形象比殺人可惡

2019-01-29 13:10

凌晨3點開始工作 外交部推出「日不落部」賀歲影片

2019-01-29 13:09

和「議會霍建華」傳緋聞？鍾沛君：我們只是同事兼姊弟

2019-01-29 12:55

美麗島民調／蘇貞昌滿意度30.6%比賴清德初上任少二成

2019-01-29 12:17

紛爭應停止 呂秀蓮：中正紀念堂轉型為歷屆總統紀念館

2019-01-29 12:14

贊助2019愛與平等計畫 段宜康宣布：捐出今年年終獎金

2019-01-29 11:31
看更多

熱門文章

韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬

2019-01-29 21:33

館長為罵高市府道歉 改口稱「我比較垃圾」

2019-01-29 21:32

韓國瑜將於今年4、5月間訪美 到哈佛大學演講

2019-01-29 21:34

陳菊官邸2個月電費12萬？ 舊市府團隊臉書抨擊名嘴引據不實

2019-01-30 00:41

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

【重磅快評】朱立倫的洗溝球 撞開藍營茶壼風暴

2019-01-29 16:27

軍公教拜會藍營 盼督促司法院儘速處理釋憲案

2019-01-29 16:45

吳子嘉爆他「喬」政權轉移 王金平：無稽之談

2019-01-29 18:53

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

郭國文擔心農漁產銷大陸買辦剝削 謝龍介譏拚政治

2019-01-30 00:24

若藍軍攻下新北或台南立委 李俊毅：韓國瑜必選2020

2019-01-30 09:28

張琍敏登崗山之眼期許韓當總統 韓國瑜回應：頭暈

2019-01-29 18:05

韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品

2019-01-29 20:12

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

哈佛邀演講 韓國瑜4、5月將走訪美東美西

2019-01-30 00:27

民進黨不排除推新決議文 「928黨慶是時間點」

2019-01-30 00:16

王世堅：騙子目標是組詐騙集團 柯文哲一定會組黨

2019-01-30 09:27

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

政見大紅包？陳筱諭：還要再開多少支票騙選票？

2019-01-29 14:55

九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光

2019-01-29 20:42

春節天氣大致穩定 初三初四出遊好天氣

2019-01-30 05:17

李登輝住院滿2月 能否出院回家過年受關注

2019-01-29 17:22

市場拜票遇鄭世維 余天：我比較怕他找韓國瑜掃街

2019-01-30 10:19

孫大千酸陳明通 也湊熱鬧搭「韓流」政令宣導

2019-01-30 08:37

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

外銷訂單衰退 藍委諷：官員忙著扮網紅

2019-01-29 16:51

柯流和韓流哪裡不同？ 柯文哲：台灣進入極端政治

2019-01-30 08:06

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

另類禿子、漢子、燕子合體 洪孟楷周六再發盧秀燕春聯

2019-01-29 17:10

官員爆性騷 韓怒「市府除弊 從嚴處分」

2019-01-30 00:24

中市區長搶破頭 提早在明天宣布調動

2019-01-30 00:18

館長邀直播民眾狂問市政 侯友宜：問題還真多

2019-01-29 21:47

影／視察崗山之眼 韓國瑜、張琍敏合唱《再看我一眼》

2019-01-29 18:56

談兩岸情勢 陳明通：韓國瑜論文寫統戰即可瞭然於胸

2019-01-29 16:14

2020朱韓配？ 朱立倫：一切歡迎

2019-01-30 00:01

影／資深藝人張琍敏代言崗山之眼 年輕人許願找Jolin

2019-01-29 18:31

參選總統朝聖地？ 韓國瑜透露4到5月到哈佛演講

2019-01-29 22:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top