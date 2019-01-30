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陸使館要留學生警惕台詐騙集團 駐美處反擊

2019-01-30 14:03聯合報 記者張加╱即時報導

中國大陸駐美大使館28日發布重要通知，提醒在美留學生警惕台灣地區詐騙集團的「虛擬綁架」；中華民國駐美代表處29日呼籲陸方，應藉此機會認真看待此一犯罪議題，切勿阻撓台灣國際執法合作。

中使館稱，近期在美各地留學的中國學生繼續遭遇「虛擬綁架」類型電信詐騙，已有多名學生受騙，輕則洩漏個人訊息，重則被詐騙十多萬美元。

中使館表示，「虛擬綁架」是當前台灣地區詐騙集團針對兩岸三地在美留學生的一個慣用伎倆，被洗腦的受害人向台灣地區不法分子透露大量個人及家庭成員的訊息，讓不法分子聯繫受害人在國內的家屬，詐稱綁架，索要贖金；目前看，台灣地區詐騙集團習慣指示受害人及其家屬向香港特別行政區有關銀行匯款。

中華民國駐美代表處29日提供新聞背景參考資料表示，自去年以來，已多次接獲在美僑胞及留學生反應，曾接到聲操中國大陸口音且聲稱「中國駐美國領事館」的詐騙電話；已透過不同方式多次提醒旅外國人注意，切勿上當受騙，也與美聯邦及地方相關執法單位密切聯繫，提供相關案例資訊。

駐美代表處指出，近年來兩岸三地電信詐騙集團猖獗，影響層面廣泛，亦無分國界，但由於台灣長期被排除在國際執法合作網絡之外，導致類此犯罪集團追蹤調查過程中常面臨諸多障礙；呼籲中國應藉此機會認真看待此一犯罪議題，切勿阻撓台灣國際執法合作，以共同致力打擊跨國犯罪。

中國大陸駐美大使館發布重要通知，提醒在美留學生警惕台灣地區詐騙集團的「虛擬綁架」...
中國大陸駐美大使館發布重要通知，提醒在美留學生警惕台灣地區詐騙集團的「虛擬綁架」。圖／取自中國大陸駐美大使館官網
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詐騙集團綁架留學生

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