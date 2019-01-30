蘇貞昌要陳吉仲讓農民有希望、有利潤

2019-01-30 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



蘇貞昌今天出席全國十大神農及模範農民頒獎典禮，針對非洲豬瘟防治工作，抨擊大陸在通報工作上對台灣不夠友善，呼籲國人要靠自己。記者杜建重／攝影 分享 facebook

去年九合一大選執政黨在農業縣市失利，地方農漁民、農業界對政府施政不滿意，行政院長蘇貞昌表示，農民耕作天天腳踩土地，才是最接地氣的人，他今天指示農委會，要讓農業研究人員有保障、有資源，且讓農民耕種有希望，銷售有市場，有利潤，這是農委會應該做的事，也是政府的責任

號稱農民的奧斯卡獎「第31屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」今天頒獎。包括神農以及模範農民共22人獲獎，最年長得獎者70歲，最年輕者36歲，45歲以下的青年農民共有10位，農委會認為象徵農業傳承。

蘇貞昌致詞時表示，農委會主委陳吉仲也來自農村，書念這麼多念到博士，要拿出方法辦法，一定要想辦法讓農業研究人員，有長期的資源，能夠進行各項農業研究，讓研究人員得到保障，也能夠有利潤，農產品才能進步改良，相關機關也必須要保障專利、研究發明，不要研究人員花了10年功夫研究，卻一分鐘就被偷走，政府必須要做這些事情，

他也說，海關關防必須顧好，不要讓疫區的病毒一下子進來台灣，養豬業者一下子全倒，造成一年損失2000億，這是政府的責任。

另外，蘇貞昌也要拜託全國同胞，有時候農產品因為風調雨順產量多，菜金菜土，希望希望民眾能多採購農民辛苦生產的產品，他提到，今天早上總統還在關心，現在小番茄賣不動很痛苦，因此要拜託農委會主委，農產品生產銷售整個要有制度，要如何外銷國外，市場要能夠活絡，農民依照秩序生產，這方面，對辛勤務農的農民來說，就是最好的獎，就是務農者有希望，利潤才是農民最好的產品，這是政府的責任。

這次得獎者包括「侯兆百」把毛豆都外銷日本、美國或南向國家、「鄧進得」的桂丁雞、「謝明樹」的紅龍果「廖秉鋐」更是把文心蘭銷到杜拜，這些優秀的農民以及成果，值得成為其他農民的榜樣。