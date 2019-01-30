卓榮泰：民進黨過年後「變陣型」 與各界「大對話」

2019-01-30 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨黨主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論。卓榮泰今天在臉書表示，農曆新年假期後，民進黨的中央黨部將「變陣型」。開工當日，會以「大對話」的形式，開啟人權、社會、憲政等議題的深入討論。

卓榮泰表示，在1月27日的立委補選後，他沈澱了三天，仔細思考選民給民進黨候選人「一好一壞」的成績單，是在向我們傳達什麼訊息？是再接再厲、繼續努力？還是告訴我們還是有些不滿意？也有很多朋友在關心，他向支持者承諾過民進黨的對話與改變，還要等多久？

卓榮泰認為，台灣人民對民進黨的高標準，「應該是要我們再想得更多、做得更好，人民才願意說好」。

他表示，為了回應這樣的期待，我們不能原地踏步，更不該自我滿足。所以在農曆新年假期後，民進黨的中央黨部將「變陣型」，我們會延攬來自社會各界的新夥伴，讓中央黨部的陣容從根本上改頭換面，把最多元的聲音、最新穎的意見引進決策過程。

卓榮泰說，「全體民進黨同志的農曆春節可不能休息」，返回家鄉陪伴家人的同時，我們還有一項必須執行的任務，就是傾聽最基層的聲音，把社會每個角落的需求，帶回我們的工作崗位。

他說，因為民進黨在開工當日，就會以「大對話」的形式，開啟每一種議題的深入討論。這次的對話會向全台灣展現民進黨多元包容的特質，不會限定於人權、社會、憲政等議題，全體黨員都應該勇敢提出主張、勇敢說出真話、勇敢參與辯論。

卓榮泰表示，相信在「變陣型」、「大對話」的大破大立之下，新的一年，民進黨將會邁開大步，贏得民眾肯定。