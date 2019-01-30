親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節連假哪裡趣
政治
軍事
綜合

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

卓榮泰：民進黨過年後「變陣型」 與各界「大對話」

2019-01-30 12:31聯合報 記者周佑政╱即時報導

民進黨黨主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照
民進黨黨主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照
分享

民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論。卓榮泰今天在臉書表示，農曆新年假期後，民進黨的中央黨部將「變陣型」。開工當日，會以「大對話」的形式，開啟人權、社會、憲政等議題的深入討論。

卓榮泰表示，在1月27日的立委補選後，他沈澱了三天，仔細思考選民給民進黨候選人「一好一壞」的成績單，是在向我們傳達什麼訊息？是再接再厲、繼續努力？還是告訴我們還是有些不滿意？也有很多朋友在關心，他向支持者承諾過民進黨的對話與改變，還要等多久？

卓榮泰認為，台灣人民對民進黨的高標準，「應該是要我們再想得更多、做得更好，人民才願意說好」。　

他表示，為了回應這樣的期待，我們不能原地踏步，更不該自我滿足。所以在農曆新年假期後，民進黨的中央黨部將「變陣型」，我們會延攬來自社會各界的新夥伴，讓中央黨部的陣容從根本上改頭換面，把最多元的聲音、最新穎的意見引進決策過程。　

卓榮泰說，「全體民進黨同志的農曆春節可不能休息」，返回家鄉陪伴家人的同時，我們還有一項必須執行的任務，就是傾聽最基層的聲音，把社會每個角落的需求，帶回我們的工作崗位。　

他說，因為民進黨在開工當日，就會以「大對話」的形式，開啟每一種議題的深入討論。這次的對話會向全台灣展現民進黨多元包容的特質，不會限定於人權、社會、憲政等議題，全體黨員都應該勇敢提出主張、勇敢說出真話、勇敢參與辯論。　

卓榮泰表示，相信在「變陣型」、「大對話」的大破大立之下，新的一年，民進黨將會邁開大步，贏得民眾肯定。

民進黨卓榮泰人權

相關新聞

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

陸使館要留學生警惕台詐騙集團 駐美處反擊

2019-01-30 14:03

蘇貞昌要陳吉仲讓農民有希望、有利潤

2019-01-30 13:14

江丙坤追思紀念會 馬英九透露曾邀擔任要職但被婉拒

2019-01-30 11:54

中央政府禁採購大陸3C商品 行政院：沒針對任何品牌

2019-01-30 11:53

中正紀念堂轉型不拆除 政院：年後啟動跨部會協調

2019-01-30 11:51

蘇貞昌假期繼續衝衝衝 幕後督導「假日門市」

2019-01-30 11:41

卓榮泰擬推兩岸新論述 綠委：台灣前途決議文已是公約數

2019-01-30 11:19

開闢大陸市場 黃偉哲：我發現陸委會不是亮紅燈的角色

2019-01-30 11:19

美參院提案 協助台重獲WHO觀察員身分

2019-01-30 10:56

民進黨擬提新決議文 學者：兩岸是明年選舉重要議題

2019-01-30 10:41

民進黨不排除推新決議文 余天：遵從黨意

2019-01-30 10:29

民進黨擬提新決議文 施正鋒：闡述維持現狀與對手區隔

2019-01-30 10:01

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

觀察站／新決議文？ 是政策變身或選舉語言？

2019-01-30 00:19

民進黨不排除推新決議文 「928黨慶是時間點」

2019-01-30 00:16

綠營鄭乾龍爭選花蓮立委 尬蕭美琴？

2019-01-29 23:25

九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光

2019-01-29 20:42

韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品

2019-01-29 20:12

吳子嘉爆他「喬」政權轉移 王金平：無稽之談

2019-01-29 18:53

李登輝住院滿2月 能否出院回家過年受關注

2019-01-29 17:22

另類禿子、漢子、燕子合體 洪孟楷周六再發盧秀燕春聯

2019-01-29 17:10

外銷訂單衰退 藍委諷：官員忙著扮網紅

2019-01-29 16:51

軍公教拜會藍營 盼督促司法院儘速處理釋憲案

2019-01-29 16:45

僑委會委員長首開直播 透過臉書拜早年

2019-01-29 16:45

【重磅快評】朱立倫的洗溝球 撞開藍營茶壼風暴

2019-01-29 16:27

陳明通會談 黃偉哲：兩岸政策與中央協調降低政治衝擊

2019-01-29 15:46

李登輝恢復狀況佳 能否出院下午宣布

2019-01-29 15:10

美麗島電子報民調：蘇貞昌滿意度僅3成

2019-01-29 14:18

學者談兩個中國 重點是擱置爭議

2019-01-29 14:17

鍾沛君陷桃色風暴 郝龍斌：捕風捉影傷形象比殺人可惡

2019-01-29 13:10

凌晨3點開始工作 外交部推出「日不落部」賀歲影片

2019-01-29 13:09

和「議會霍建華」傳緋聞？鍾沛君：我們只是同事兼姊弟

2019-01-29 12:55

美麗島民調／蘇貞昌滿意度30.6%比賴清德初上任少二成

2019-01-29 12:17

紛爭應停止 呂秀蓮：中正紀念堂轉型為歷屆總統紀念館

2019-01-29 12:14

贊助2019愛與平等計畫 段宜康宣布：捐出今年年終獎金

2019-01-29 11:31

堅持中華民國民主自由 朱立倫：兩岸要求同尊異

2019-01-29 11:08
看更多

熱門文章

韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬

2019-01-29 21:33

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17

整鼻半年後近照曝光！「太陽花女王」劉喬安讓人認不出

2019-01-29 16:46

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

館長為罵高市府道歉 改口稱「我比較垃圾」

2019-01-29 21:32

「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

NBA／鵜鶘聆聽湖人報價 傳湯普森季後考慮到洛城

2019-01-29 17:10

韓國瑜將於今年4、5月間訪美 到哈佛大學演講

2019-01-29 21:34

肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

鄭麗君家人在陸經商？馬曉光：絕不允許賺錢又支持台獨

2019-01-30 11:39

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15

震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

晉華遭美禁售 陸工信部長：握有技術的聯電負責

2019-01-29 17:25

陳菊官邸2個月電費12萬？ 舊市府團隊臉書抨擊名嘴引據不實

2019-01-30 00:41

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00

NBA／卡珍斯漸入佳境 柯瑞：越來越找到節奏

2019-01-29 16:36

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

男童昏迷成植物人 多產夫妻涉嫌長期虐兒被起訴

2019-01-29 15:50

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

刁民嗆警拒盤查還說警察道歉 保安警察大隊打臉他

2019-01-29 17:12

台積晶圓損失 最高達百億

2019-01-30 01:14

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

NBA／林書豪板凳出招 助老鷹第三節拉尾盤致勝

2019-01-29 16:29

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07

美情報界評估 北京將施壓台北接受一中

2019-01-30 01:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top