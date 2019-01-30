美參議院提案 要求國務卿協助台灣重獲WHO觀察員身分

2019-01-30 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國聯邦參議院軍事委員會主席暨「參院台灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe）在美東時間29日領銜提出相對應的參院第249號法案（S. 249），要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲WHO觀察員身分，圖為殷霍夫（左一）去年2月應我國邀請來台，在外交部前部長李大維（右一）陪同下接受媒體訪問。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook

繼美國聯邦眾議院日前通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）法案後，美國聯邦參議院軍事委員會主席暨「參院台灣連線」共同主席殷霍夫（James Inhofe）在美東時間29日領銜提出相對應的參院第249號法案（S. 249），要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲WHO觀察員身分；外交部今天表示，對於美國國會再度採取行動力挺我國參與國際組織，外交部表達最誠摯的感謝。

外交部表示，該法案由殷霍夫主席領銜，並獲聯邦「參院台灣連線」另一位共同主席孟南德茲（Robert Menendez）、聯邦參議員柯寧（John Cornyn）、魯比歐（Marco Rubio）、布朗（Sherrod Brown）、馬基（Ed Markey）、卡西迪（Bill Cassidy）、蒲茲曼（John Boozman）、藍克福（James Lankford）以及曼欽（Joe Manchin）等共10位聯邦參議員共同提案，凸顯美國國會不分黨派對我堅定支持。

外交部表示，將密切關注該法案在聯邦參議院審查情形，我政府也將持續積極爭取WHO邀請我方以觀察員身分重返本年第72屆「世界衛生大會」（WHA）。