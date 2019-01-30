中正紀念堂轉型不拆除 政院：年後啟動跨部會協調

2019-01-30 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



中正紀念堂轉型方案再受關注。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

文化部去年底向行政院提出中正紀念堂轉型的2套方案，負責此事的政務委員林萬億表示，方案中只有針對中正紀念堂的轉型建議與配套措施，「沒有拆除的建議」；預計農曆春節後啟動跨部會協調，收集意見，中正紀念堂轉型需凝聚各方共識，且要進行社會溝通，沒有預設立場和時間表。

林萬億指出，過去政府部門間沒有討論過中正紀念堂轉型議題，所以也要收集各部門的意見，看看怎麼處理，行政院對中正紀念堂轉型不預設立場，也沒有設定時間表。目前正在安排跨部會協調會議，預計農曆春節後召開跨部會協調，邀集文化部、促轉會等相關單位參加。

林萬億提到，文化部呈報的2種方案包含許多建議做法與細節，但是沒有拆除中正紀念堂的建議；2套方案主要是轉型後功能內涵的差異與配套措施的不同。針對前副總統呂秀蓮表示，應將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館，林萬億說，文化部收集資料時，也有人提到這個建議。

他指出，中正紀念堂轉型一案不僅涉及跨部會，更可能牽涉跨院協商，因為之前曾有人建議將立法院遷至中正紀念堂，若涉及立院部分，行政院也要和立法院溝通、了解想法；此外，中正紀念堂所在地屬台北市，轉型之後的安排也需要台北市的看法。