蘇貞昌假期繼續衝衝衝 幕後督導「假日門市」

2019-01-30 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



蘇貞昌。聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌春節準備衝衝衝，日前聽取春節期間相關服務措施報告時，就要求相關部會首長要有「假日門市」的概念，不能因此休假。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這並非表示部會首長或公務員春節不休假，而是要求首長事先做好人力和物力配置，以因應春節需求，蘇貞昌自己春節期間不可能放鬆，一定是督導相關業務，另外，蘇將規劃大年初一起到北部廟宇走春拜年發紅包。

蘇貞昌上周在院會聽取各部會的報告內容，裁示因春節人流、物流和金流所產生的各種移動，主管部會都要及早因應準備，且政府機關在心態上應有「假日門市」的觀念；舉例來說，節慶春節期間，風景區會湧現旅客人潮，主管單位若只以平日的人力物力來規劃，絕對應付不來，必須及早因應。

Kolas Yotaka指出，這並非指所有部會首長都不休假，而是例如交通春節疏運、內政部警力配置、農委會防疫工作等，都會在春節期間有更為繁重的業務，這些資源配置要及早啟動，首長也要負起督導責任。

蘇貞昌上周到銀行視察臨櫃業務，今天下午馬不停蹄前往桃園機場、高鐵行控中心和高公局北區交控中心視察春運準備與慰問工作人員，都在為春節假期做準備。Kolas Yotaka表示，目前蘇的行程規劃尚未定案，原則上不可能放鬆，一定是透過首長掌握春節期間所有業務狀況，但也會在大年初一起到北部廟宇走春，發放紅包。