華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32 聯合新聞網 綜合報導



政府中央部會明令禁止採購華為相關設備。記者胡經周／攝影 分享 facebook

華為手機資安風波引發國內不少人討論，前行政院長張善政日前在臉書寫下「工研院等禁用華為手機這個規定抓錯方向、沒有必要」被網友批評分析太過簡化，前工研院產經趨勢研究主任杜紫宸則認為政府「why bother？」

對此，律師林智群28日在臉書開砲，轟張、杜兩人「兩位老先生的發言」都有一堆年輕資訊專家反駁，是否他們講的東西太深奧，不然視窗時代的資訊專家怎麼可能了解DOS時代資安專家的微言大義？

林也說，雖然他本身不懂資訊，但美國、加拿大、德國這些禁用華為產品的國家，應該有比張、杜更厲害的資安專家吧，「他們都決定不用華為設備，應該有一定根據。」

林諷刺說，資訊這種東西進步得很快，而張、杜兩人的知識可能已經lag好幾代了，尤其杜強調自己在寫資安論文時，創造CIH病毒的陳盈豪還在念幼稚園，可能沒有太大說服力。

沒想到杜看到林的發文後，也在臉書狂發貼文，甚至直接點名「林X群先生，別再秀白癡了，好嗎？狠煩耶！」杜解釋，他使用臉書超過十年了，之前都是用別的名字，「最近還有個不知名的律師引用小朋友的話說杜爺爺不會使用臉書，連隱私設定都不會」，這番話讓杜覺得很傻眼。

杜後來繼續寫說，有些網友稱他為爺爺，他欣然接受，因為這樣代表他們的心智只在嬰兒階段，「真是委屈了。」他還說，如果「柯阿北」是個暱稱兼尊稱，那杜爺爺是否也是呢？