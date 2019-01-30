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美參院提案 協助台重獲WHO觀察員身分

2019-01-30 10:56聯合報 記者張加╱即時報導

美國參、眾院皆提案，要求國務卿研擬策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員身分。圖／報...
美國參、眾院皆提案，要求國務卿研擬策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員身分。圖／報系資料照
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美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫與梅南德茲29日提出法案，要求國務卿研擬策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分。

眾議院已於22日通過法案，待參院通過參院版的法案，兩院達成一致版本後，才能送總統簽署。

殷霍夫（James Inhofe）發布新聞稿表示，中國大陸連續3年透過外交霸凌手段，阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）；積極協助台灣參與世界衛生大會，有助遏止中方在國際組織的擴張行徑。

梅南德茲（Robert Menendez）指出，美國必須支持台灣能立足於國際社會，支持台灣的友人；這項法案重申美國對台灣人民福祉的承諾，並敦促行政部門研擬更一致的策略，透過強力外交作為支持台灣的安全。

參議員魯比歐（Marco Rubio）則說，台灣是民主國家，也是美國重要安全夥伴，台灣在國際場域面對中國大陸霸凌與孤立之際，美方必須力挺台灣；而國際社會正因應全球迫切衛生挑戰，台灣能有意義參與國際衛生組織，至關重要。

法案獲得獲得魯比歐（Marco Rubio）、柯寧（John Cornyn） 、馬基（Edward Markey）等多位兩黨參議員擔任原始提案人；中華民國駐美國代表處表示，感謝美國會兩院兩黨對台灣有意義參與世界衛生組織之強勁支持。

參、眾兩院版本的法案都是要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲WHO觀察員地位；此外，在台灣未取得觀察員地位出席任何一年的世衛大會（WHA）年會後，國務卿應說明美國在背書支持台灣取得WHA觀察員計畫方面，曾力圖改進的作為為何。

美國國務院的一貫立場是支持台灣在不要求以主權國家為參與資格的國際組織中成為會員，在須以主權國家才能成為會員的國際組織中，美國支持台灣有意義的參與。

WHAWHO

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