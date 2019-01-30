民進黨擬提新決議文 學者：兩岸是明年選舉重要議題

2019-01-30 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰昨接受媒體專訪表示，民進黨要引導走向、創造議題，不排除提出新的決議文，至少也會推出共同政見或訴求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨主席卓榮泰昨天表示，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題，黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」；學者認為，在中共國家主席習近平2日的對台灣談話後，民進黨現在充分運用這份「大禮」，兩岸議題就是今年起跑的總統大選重要議題。

文化大學講座教授陳一新說，目前還沒有看到卓榮泰所謂的「新時代的東西」內容出現，他認為卓榮泰目前是拋出議題，讓各方意見能進去，卓榮泰可以從中吸收並整合，也是為了選舉解套，蔡英文總統原本聲勢低迷，最近有回升，而蔡英文的兩岸政策一直用舊的，這樣一來這次總統不好選，所以他們充分運用習近平送的大禮，作為對抗國民黨大陸政策的優勢。

中國文化大學社會科學院院長趙建民說，兩岸維持現狀是三年前蔡英文當選的重要政治訴求，當時提出時非常加分，去年九合一選舉後，民進黨說總統認為結果跟兩岸無關，但大家心裡有數，去年選舉以經濟議題為核心，但處理台灣經濟發展問題，第一個要討論的就是兩岸關係，因為中國大陸是我們最大市場，談到經濟一定會觸及兩岸。

趙建民說，去年九合一選舉可說是民眾重新評價民進黨的兩岸關係，這次大家跟三年前的評價不同，民進黨顯然感受到過去三年選民對他們的兩岸論述不滿，但目前看不出來民進黨要怎麼調整，目前只看到拋出議題，不過趙建民認為，民進黨要放棄原來主權為核心的守護政策的可行性比較小，因為如此等於拋棄台灣前途決議文。