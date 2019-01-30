民進黨不排除推新決議文 余天：遵從黨意

2019-01-30 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



民進黨不排除推新決議文 ，被外界形容是選舉工具，民進黨立委三重立委補選參選人余天說，遵從主席看怎麼處理這次補選或明年總統大選，他都遵從黨意。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

民進黨主席卓榮泰昨天表示，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

不過，民進黨不排除推新決議文 ，被外界形容是選舉工具，民進黨立委三重立委補選參選人余天說，民進黨早就有已經有這種決議文了，他覺得選舉期間，如果黨主席希望用這個話題，那他也不反對，反正就是遵從主席看怎麼處理這次補選或明年總統大選，他都遵從黨意。