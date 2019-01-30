民進黨擬提新決議文 施正鋒：闡述維持現狀與對手區隔

2019-01-30 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰昨接受媒體專訪表示，民進黨要引導走向、創造議題，不排除提出新的決議文，至少也會推出共同政見或訴求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論。學者表示，蔡英文總統的兩岸「維持現狀」政策內涵相對模糊也保守，民進黨可能是要透過決議文型式進一步闡述維持現狀，目的當然是著眼2020年總統大選，與可能的藍營對手及柯文哲做出區隔。

卓榮泰昨接受中央社訪問時表示，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題。像是兩岸議題，卓榮泰認為，現在談什麼維持現狀，應該讓人民知道維持現狀是維持什麼樣的現狀。至於何時提出共同政見，卓榮泰說，928黨慶是個不錯的時間點。

東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒說，民進黨過去有台灣前途決議文、正常國家決議文，黨內有新的領導者出現，在不變動黨綱的情況下，對於兩岸政策或主張就會以決議文的形式呈現。

施正鋒表示，台灣前途決議文是為了陳水扁參選總統而生，陳水扁首度參選總統，必須解釋、合理化他對中華民國的看法；正常國家決議文則主張推動正名、制憲、多元族群議題，牽涉「台派」觀點與意見。

施正鋒說，蔡英文的維持現狀政策內涵為何，「其實大家不太了解，也非常保守」。美中的對台政策都動態變化，台灣的維持現狀到底是什麼，必須進一步解釋。

民進黨新的決議文或「共同政見」可能在9月黨慶時提出，施正鋒說，很重要的因素當然是為了因應明年的總統大選，與藍營可能的總統參選人及柯文哲做出區隔。

不過，施正鋒也說，民進黨2013年時曾為兩岸路線多次召開「華山會議」，但最後黨內意見差異大，也沒有提出具體的決議文，他不認為民進黨這次會「大費周章」提出新的決議文，因為新的決議文到底是「取代」或「綜合」先前的決議文，彼此之間是否矛盾，都可能引發黨內激辯。