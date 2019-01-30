唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03 聯合新聞網 綜合報導



政務委員唐鳳。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院政務委員唐鳳去年傳出家暴當時的女友，還咬了女友脖子，因此被控告傷害，女友在本月26日在臉書發文表示，暴力事件此起彼落，「是不是上行下效潛移默化的呈現呢？」

而據今日的《周刊王》報導指出，唐鳳和女友爭吵的導火線是家裡的毛小孩，兩人因為共養了2狗7貓，某次女友到他住處找他，被女友發現他對待寵物相當不友善，甚至餵食髒水及發霉的食物。

面對女友的質問，唐鳳卻回應說，他僅是要做個「實驗觀察」，看看寵物在遭到不平等對待時候會有什麼反應？兩人相處過程中有好幾次也為了毛小孩的問題產生爭吵。唐鳳未入閣前原本和女友同居，後來便獨自住在官舍，寵物也跟著他一起過去。

38歲的唐鳳是台灣首位跨性別的閣員，負責統合政府部分科技政策，2016年時唐鳳接受電視專訪曾透露有一位交往超過十年的女友，而且「兩人充分了解，有命運交織那種感覺。」

日前美國期刊Foreign Policy（外交政策）則公布「二○一九年度百大全球思想家」，唐鳳亦在其中，與韓國總統文在寅、前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等人並列。