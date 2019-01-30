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民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內過去有「台灣前途決議文」等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」。對於卓不排除推新決議文，美麗島董事長吳子嘉認為，這是蔡英文2020選舉策略，將「親美抗中」路線更往「緊縮」方向修正，但對台灣來說，只會讓兩岸風險不斷提高，「敵意螺旋」持續上升。

對於卓榮泰不排除推新決議文，吳子嘉認為，卓榮泰是承接蔡的「親美抗中」路線、對中態度更往「緊縮」方向修正，也就是說，提高、落實抗中路線。吳子嘉判斷，這次蔡英文爭取連任的選舉策略，在美中台三方關係上，一定是走「親美抗中路線」，所以卓提出不排除推新決議文，只不過就是接續「親美抗中」路線的向下發展。

但吳子嘉也憂心，蔡英文想要藉由兩岸衝突贏得勝選，對台灣來說，只會讓兩岸風險不斷提高，兩岸「敵意螺旋」持續上升，吳子嘉表示，美麗島最新民調的確顯示，蔡強硬的抗中態度，確實現階段對民調有幫助，但他認為，這樣的路線對蔡民調只是「短多長空」。吳認為，民進黨並沒有在2018九合一敗選中學到教訓，尤其韓國瑜以經濟訴求贏得高雄市長選舉，意味意識形態牌被大敗，但這次蔡要保住2020政權，竟還要操作意識形態，他對這樣的發展，感到悲觀。

吳子嘉也批評卓榮泰「程度太差到令人恐怖的地步」，他認為，推新決議文將對民進黨是非常大傷害，卓還不自知，完全沒有整體戰略觀，民進黨身為執政黨，應該引領老百姓走向下一個世紀。

美麗島電子報董事長吳子嘉。報系資料照。
美麗島電子報董事長吳子嘉。報系資料照。
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吳子嘉民進黨卓榮泰

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