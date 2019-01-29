柯文哲將推動產銷實名制，陳吉仲正面回應目前就有

相關新聞
九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光2019-01-29 20:42
韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品2019-01-29 20:12
吳子嘉爆他「喬」政權轉移 王金平：無稽之談2019-01-29 18:53
李登輝住院滿2月 能否出院回家過年受關注2019-01-29 17:22
另類禿子、漢子、燕子合體 洪孟楷周六再發盧秀燕春聯2019-01-29 17:10
外銷訂單衰退 藍委諷：官員忙著扮網紅2019-01-29 16:51
軍公教拜會藍營 盼督促司法院儘速處理釋憲案2019-01-29 16:45
僑委會委員長首開直播 透過臉書拜早年2019-01-29 16:45
【重磅快評】朱立倫的洗溝球 撞開藍營茶壼風暴2019-01-29 16:27
陳明通會談 黃偉哲：兩岸政策與中央協調降低政治衝擊2019-01-29 15:46
李登輝恢復狀況佳 能否出院下午宣布2019-01-29 15:10
美麗島電子報民調：蘇貞昌滿意度僅3成2019-01-29 14:18
學者談兩個中國 重點是擱置爭議2019-01-29 14:17
鍾沛君陷桃色風暴 郝龍斌：捕風捉影傷形象比殺人可惡2019-01-29 13:10
凌晨3點開始工作 外交部推出「日不落部」賀歲影片2019-01-29 13:09
和「議會霍建華」傳緋聞？鍾沛君：我們只是同事兼姊弟2019-01-29 12:55
美麗島民調／蘇貞昌滿意度30.6%比賴清德初上任少二成2019-01-29 12:17
紛爭應停止 呂秀蓮：中正紀念堂轉型為歷屆總統紀念館2019-01-29 12:14
贊助2019愛與平等計畫 段宜康宣布：捐出今年年終獎金2019-01-29 11:31
堅持中華民國民主自由 朱立倫：兩岸要求同尊異2019-01-29 11:08
有個團體叫NGO？議員林燕祝錯在哪裡？2019-01-29 09:50
主播出身美女議員鍾沛君 遭爆與新歡「小鮮肉」主任過夜2019-01-29 09:39
蔡總統致函教宗「中國未放棄武力侵台」2019-01-29 00:33
外交部昨證實 撤董思齊駐韓派令2019-01-29 00:03
謝長廷批假消息邪惡 強調不會屈服2019-01-28 21:34
「比鵰遭小智放生20週年」 蘇貞昌時事梗幽默虧林智堅2019-01-28 21:33
情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來2019-01-24 13:38
柯P組黨 想突破「人氣轉不出去、票進不來」困境2019-01-23 16:26
藍民調：九二共識高 一國兩制低接受2019-01-17 15:05
政壇新流行…官員變網紅2019-01-16 23:24
影／何謂「不統」？ 馬：若統一條件不合應維持現狀2019-01-11 10:24
分享經濟成果政策 蔡總統臉書三點說明2019-01-08 16:15
熱門文章
主播出身美女議員鍾沛君 遭爆與新歡「小鮮肉」主任過夜2019-01-29 09:39
韓國瑜不入住高雄市長官邸 風水師曝：入住恐出事2019-01-29 11:05
韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬2019-01-29 21:33
影／柯文哲怎麼了？台北支持度狂跌 臉書5千人退讚2019-01-29 14:39
兩岸「間諜橋」腥風血雨 只因那兩人管不住快嘴…2019-01-29 08:00
館長為罵高市府道歉 改口稱「我比較垃圾」2019-01-29 21:32
韓國瑜將於今年4、5月間訪美 到哈佛大學演講2019-01-29 21:34
孫大千勸藍太陽：放不下、捨不得、看不開就贏不了2019-01-29 08:22
美艦再通過台海？美軍令部長：台海是國際水域2019-01-29 03:17
柯流VS韓流 柯文哲的吸星大法 敗在韓國瑜這招2019-01-29 09:00
軍公教拜會藍營 盼督促司法院儘速處理釋憲案2019-01-29 16:45
【重磅快評】朱立倫的洗溝球 撞開藍營茶壼風暴2019-01-29 16:27
吳子嘉爆他「喬」政權轉移 王金平：無稽之談2019-01-29 18:53
張琍敏登崗山之眼期許韓當總統 韓國瑜回應：頭暈2019-01-29 18:05
和「議會霍建華」傳緋聞？鍾沛君：我們只是同事兼姊弟2019-01-29 12:55
蔡英文期勉國軍：持續精練、照顧官兵、啟發新進2019-01-29 13:09
韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品2019-01-29 20:12
鍾沛君陷桃色風暴 郝龍斌：捕風捉影傷形象比殺人可惡2019-01-29 13:10
美麗島民調／蘇貞昌滿意度30.6%比賴清德初上任少二成2019-01-29 12:17
快閃來回香港 盧秀燕：與大陸交流不必設限通關密語2019-01-29 10:14
3月立委補選 郝龍斌：謝龍介這一席有重大意義2019-01-29 13:45
九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光2019-01-29 20:42
政見大紅包？陳筱諭：還要再開多少支票騙選票？2019-01-29 14:55
2020朱立倫、韓國瑜配？朱：一切都歡迎2019-01-29 11:37
林濁水：柯文哲對綠開罵 白色基本盤反而傷2019-01-29 12:21
外銷訂單衰退 藍委諷：官員忙著扮網紅2019-01-29 16:51
李登輝住院滿2月 能否出院回家過年受關注2019-01-29 17:22
紛爭應停止 呂秀蓮：中正紀念堂轉型為歷屆總統紀念館2019-01-29 12:14
【龍介直播】龍介仙逛迪化街 年貨大街叫賣PK2019-01-29 11:49
韓國瑜春聯太紅 鍾小平也來高雄討春聯2019-01-29 12:59
民進黨最壞的情況已過 蘇嘉全：不可能換掉蔡英文2019-01-29 09:43
美麗島電子報民調：蘇貞昌滿意度僅3成2019-01-29 14:18
另類禿子、漢子、燕子合體 洪孟楷周六再發盧秀燕春聯2019-01-29 17:10
談兩岸情勢 陳明通：韓國瑜論文寫統戰即可瞭然於胸2019-01-29 16:14
影／視察崗山之眼 韓國瑜、張琍敏合唱《再看我一眼》2019-01-29 18:56
柯P任內北市景氣差 游淑慧：一市之不治 何以天下為？2019-01-29 11:36
館長邀直播民眾狂問市政 侯友宜：問題還真多2019-01-29 21:47
影／資深藝人張琍敏代言崗山之眼 年輕人許願找Jolin2019-01-29 18:31
國民黨「卡朱」？朱立倫：我不是黨主席2019-01-29 11:52
陳思宇大敗 呂秀蓮：柯文哲施政不及格如何治理全台？2019-01-29 12:44
留言