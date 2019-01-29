九合一敗選後力圖改革 民進黨組織調整大變革曝光

2019-01-29 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 去年底九合一選舉敗選後，民進黨力圖改革，黨主席卓榮泰也宣示將進行人事改組。據了解，黨中央將進行組織變革，隸屬組織系統的社運部將擴編，並下設六個小組，另新設網路部、發言人室、公共關係室及戰情室等，以求因應明年總統選舉及黨務革新。

卓榮泰日前曾表示，去年底九合一選舉是大家心中的痛，民進黨將努力走向改革反省的路，他保證過年後民進黨最大的民主改革運動就要開始，過年後黨中央將進行人事改組。

據指出，在卓榮泰、黨秘書長羅文嘉等人近日討論之後，民進黨中央將進行大幅度改組，不光是人事調整，還包括組織變革及人員增補。不過，最後組織架構確定及人事派任等，都會在農曆年後才會就定位，目前仍有部分需進行調整，尚未完全定案。

以組織系統部分，負責對外與社會溝通的社運部，將擴編人力，社運部下設六個小組，包括勞工、議題團體、社會團體等，兌現卓榮泰在黨主席競選期間所宣示的加強與社會溝通的政見。

為因應網路時代，網路成為選戰最重要的戰場，早先已被併入媒體創意中心的網路部，又重出江湖，獨立出來成為單一部門，而原先的媒創中心仍負責文宣製作的工作內容。

不過，令外界比較好奇的是，未來預計將新設立的發言人室、公共關係室，究竟與新聞部的業務職掌有何不同，仍有待進一步釐清。至於戰情室，主要是強化輿情，及因應未來總統及立委選戰為主要工作，負責各方資訊彙整及分析判讀等工作。