韓國瑜年後合體謝龍介 還「撈過界」到台南賣農漁產品

2019-01-29 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



民眾關注謝龍介什麼時候要跟韓國瑜合體，謝下午參加聯合新聞網「龍介供乎你聽」節目時，透露兩人已說好，過年先讓「韓總」休息一下，2月24日韓會到台南，但不是幫謝龍介選舉，而是幫台南賣農漁產品。

對於韓國瑜過年後可能「撈過界」，不只幫高雄賣農產品到大陸，還要幫台南，台南市長黃偉哲稍早受訪時表示，不會拒絕去大陸賣農產，但也沒有時間表，「齊秦有條歌、大約在冬季」他笑說上半年行程都排滿了，下半年再看看，只要把政治降到最低，「政治零分、經濟100分，樂觀其成」，至於前任市長賴清德在上任之初也曾表示不排斥去大陸，但任內8年並沒有機會去大陸賣農產，黃偉哲也表示，機會是人塑造的，意願與機會是兩件事，願意去但不知道有沒有適當機會。

謝龍介下午上「龍介供乎你聽」直播節目時，「直搗」台北市議員王世堅的地盤，前往大同區霞海城隍廟，參觀年貨大街，一路上受到民眾的熱烈歡迎，紛紛跟他合照、索簽名，主持人還虧他「乾脆到台北選」

謝龍介表示，從台北與台中的立委補選結果來看，投票率不高，相當擔心，但是會努力「把空軍變陸軍」，當初韓國瑜選市長時也是這樣，把網路聲量轉化為實際的選票，有網友主動幫他到選區裡拉票、掃街，讓他非常感動。