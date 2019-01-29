吳子嘉爆他「喬」政權轉移 王金平：無稽之談

2019-01-29 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



《美麗島電子報》董事長吳子嘉。聯合報系資料照 分享 facebook 美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚在政論節目爆料，立法院前院長王金平扮演「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。對此，王金平辦公室今天晚間發出新聞稿回應，吳子嘉所述是無稽之談。

王金平辦公室說明指出，中華民國地方政府首長是民選產生，相關政權交接有法律規定與慣例可供遵循。韓國瑜在去年九合一大選中勝出，與代理市長許立明的交接事宜，一切由兩位市長全權處理，最後也順利交接，新舊市府無縫接軌，此乃我國地方自治的實踐，亦為全體高雄市民之福，任何人沒有理由與資格越俎代庖，更沒有需要喬的問題。

王辦表示，王金平去年協助韓國瑜輔選工作，乃基於身為國民黨員的責任以及回應高雄市民的期待。自韓當選伊始，王金平始終堅持不介入高雄市府人事、不對高雄市市政下指導棋。

王金平表示，身為高雄市民的一員，他支持並尊重韓市長的職權。僅有為響應韓國瑜「貨出、人進，高雄發大財」的政策，接洽商業總會帶來400多位企業家到高雄，讓南部縣市長有機會向企業界說明招商引資、拚經濟的政策，除此之外從未染指高雄市政。

王辦強調，任何人於媒體所作的評論，王金平都予以尊重，但仍呼籲評論員言論應基於事實，並善盡社會責任，不應以訛傳訛，製造台灣社會的分化與對立。