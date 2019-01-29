另類禿子、漢子、燕子合體 洪孟楷周六再發盧秀燕春聯

2019-01-29 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



農曆春節將屆，除前總統馬英九親筆春聯外，表態參選新北市第一選區立委的國民黨發言人洪孟楷上周六「引進」高雄市長韓國瑜春聯在新北市發送一樣造成熱潮。看好「春聯熱潮」，洪孟楷周六將再發送「燕子」台中市長盧秀燕春聯，服務地方鄉親。

九合一選舉末期，國民黨的「禿子（韓國瑜）、漢子（新北市長侯友宜）、燕子」引發熱潮，洪孟楷接連兩周在「新北市」發送韓國瑜與盧秀燕春聯，也成另類「禿子、漢子、燕子」再次合體，要在農曆年前讓民眾重溫九合一選戰時「三子」熱潮。

洪孟楷表示，近期聽到很多民眾反映想拿高雄、台中新任市長春聯，馬上聯繫各地窗口，最後順利取得高雄市府授權印製6000張韓國瑜春聯與一箱盧秀燕春聯，以好人緣全力完成選民服務。

洪孟楷說，周六將發送的盧秀燕春聯，尺寸幾乎是韓國瑜春聯兩倍大，內文上寫著「豬年大發」，並有浮凸字體配上燙金印刷，樣式大器。

至於是否會擇期再發侯友宜春聯？洪孟楷笑說，新北市府服務太到位，各區公所、里辦公室等都能夠索取春聯，新北市民有需求，不用再透過他就能拿到侯的祝福。