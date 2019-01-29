外銷訂單衰退 藍委諷：官員忙著扮網紅

2019-01-29 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



經濟部公布去年12月台灣外銷訂單，年減10.5%，令外界憂心，台灣景氣寒冬是否來臨。國民黨立委賴士葆在臉書質疑，政府高官忙著扮網紅，說是要接地氣讓粉絲數增加，但官員的紛絲增加，老百姓的生活會改善嗎？

台北東區40年知名江浙菜老店永福樓，因東區商圈沒落、買氣減少，加上不堪高價租金，宣告即將歇業。賴士葆感慨，最近有屢次的經驗，注意到好幾家餐廳有一陣子沒有去，就發現竟然關門了，不免興起惆悵的感覺，仔細想想這些升斗小民靠著微利賺錢，哪一個老闆願意忍痛結束自己的生意，但是開門就賠錢，真的沒有人能夠承受，這是景氣不好最寫實的縮影。

賴士葆指出，國發會公布上個月的對策信號，首度出現蔡英文上台以來的藍燈信號，所有批發、零售、餐飲業都轉藍燈，預測未來景氣變動的外銷訂單、貨幣總計數、股價指數、工業及服務業受雇員工淨進入率的指標都在下滑，美中貿易大戰持續進行中，台灣與大陸經貿的高度依存，直接受到衝擊。