【重磅快評】朱立倫的洗溝球 撞開藍營茶壼風暴

2019-01-29 16:27 聯合報 主筆室



國民黨四個「太陽」之一的朱立倫今天打保齡球，洗溝的球技實在不怎麼樣，但話鋒卻隱藏不住砲火，完全劍指準備擺席暖壽的國民黨主席吳敦義，藍營這場茶壼風暴爆壼只是遲早的事。

朱立倫上月卸任新北市長之際，同時披上2020戰袍，但國民黨四個太陽競逐加上韓流堀起，儘管民調不差，但能見度大不前，加上柯文哲總能引領話題，兩岸角力、 綠營獨派運作始終不歇，朱立倫猶如旁觀者，如何重拾議題主導權，搶回舞台，已是迫切課題。

一身勁裝的朱立倫今天談了不少2020相關議題，針對國民黨總統提名機制「卡朱」的提問，他說「我不是黨主席」，酸味破表，矛頭指向吳敦義；談柯文哲，他坦承雖小柯兩歲，但年輕人、網路聲量輸柯，吸引力不如柯，確實要檢討；更勁爆的是被問2020是否有機會「朱韓配」，他爽快回應一切都歡迎；朱立倫生性謹慎，這次應是他近來最大的尺度的表態。

朱立倫的策略很清楚，黨內拉韓打吳，搶搭韓流順風車，擊退黨內另三個太陽，走出國民黨，他更要效法柯文哲爭取網路聲量及年輕人的認同，君不見綠營大咖到處找人加臉書、加賴、搞直播嗎？朱立倫今天一再凸槌讓保齡球「洗溝」，正是詮釋他要接地氣的努力。

但是今天外界卻忽略一直陪在朱身邊陪著打球的鄭世維，他的角色猶如陳思宇之於柯文哲，柯文哲民調雖高，但卻不足以撐起陳思宇的補選戰局，以致於光環消褪之說讓柯文哲為之黯然，也讓對手看清他的罩門。