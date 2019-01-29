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凌晨3點開始工作 外交部推出「日不落部」賀歲影片

2019-01-29 13:09聯合報 記者徐偉真╱即時報導

春節將至，外交部推出賀歲短片，今年由外交部年輕員工擔綱演出，透過「一日外交官」的跟拍，從清晨3點禮賓司開始工作拍到晚上9點，呈現外交部作為「日不落部」日以繼夜的特殊工作型態。

外交部表示，短片的內容及呈現方式，都由外交部相關業務單位同仁自行構思、設計及演出，希望以活潑愉快的方式呈現各單位核心業務內容及員工全心投入工作的熱情與活力。

外交部表示，這次參與拍攝的單位和內容包括禮賓處迎接國賓來訪、準備晚宴流程、公眾外交協調會負責每日輿情蒐集及召開記者會、國際組織司肩負我參與各類國際組織開拓我國際空間、北美司推動我參與美國全球入境計畫及與美、加兩國簽署免試換駕照互惠協議等工作重點及具體成效、國際傳播司臉書小編的靈感發想「秘密基地」，以及領事事務局提醒民眾春節假期出國旅遊應注意事項及外交部提供的便民服務資源，如出國登錄、旅外救助指南App、領務局LINE官方帳號、旅外國人急難救助全球免付費服務專線等。

外交部表示，從2009年起，外交部每年在春節假期前推出賀歲短片，往年都由部長親自入鏡，親自向國人祝賀新春，並宣導國人春節期間出國旅遊應注意事項，今年首度由外交部各單位基層員工串連接力演出，希望藉此詼諧逗趣的創意短片，透過影像分享外交工作點滴，除與駐外館處同仁及國際友人共同祝賀新年外，並進一步增進民眾對於外交工作的了解與支持。

外交部今天發布賀歲影片，全都由基層員工構思及演出，呈現外交部的部份工作內容。圖/...
外交部今天發布賀歲影片，全都由基層員工構思及演出，呈現外交部的部份工作內容。圖/取自外交部youtube頻道
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