學者談兩個中國 重點是擱置爭議

2019-01-29 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



國家展望文教基金會上午舉辦「藍綠講堂」針對「一中、兩中、一中一台」議題，邀請跨世代藍綠菁英對談，由南投縣前縣長彭百顯（右起）主持，台灣國際法學會副秘書長林廷輝、東華大學教授施正鋒、前副總統呂秀蓮、台大國發所教授葛永光、輔大日文系教授何思慎等藍綠菁英一起討論，盼形成共識，開創台灣新局。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 大陸國家主席習近平今年初提出習五條、兩制台灣方案。針對未來兩岸關係，學者表示，大陸已將統一列入時間表，兩岸彼此都有焦慮感，雙方易走向衝突。九二共識一中各表，是兩岸擱置爭議的一個非常聰明的說法。台灣也應以自由民主均富為內涵的「三民主義統一中國」回應習五條。

前副總統呂秀蓮今天舉辦藍綠講堂，探討兩岸議題，前監委、台大國發所教授葛永光說，藍綠的共識是中華民國是主權獨立國家，就現狀來說，國民黨也不反對兩個中國，因為「現狀就是兩個中國」。九二共識一中各表，是兩岸擱置爭議非常聰明的說法。大家心知肚明，中共與中華民國是兩個中國，但重點是「擱置爭議」。

這場論壇也談及「一中」或「二中」問題。呂秀蓮說，中國有兩個，中華民國也有兩個，兩個中國的分界點是1949年，北京中華人民共和國成立取代中華民國。1912年中華民國成立，到了1996年台灣第一次總統直選，「這個中華民國與在南京成立的中華民國根本不同」。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒說，中共有一中原則，認為台灣屬於中國的一部分，美國也有一中政策，獨派則認為是一中一台，不反對一個中國，但認為台灣不屬於中國。

葛永光說，他主張兩岸「統合」而非「統一」。未來兩岸關係若要長久解決，他主張邦聯制，在大中華邦聯下，有中華人民共和國及中華民國，在聯合國爭取兩個席次也未嘗不可。

呂秀蓮說，她不反對葛永光提出的兩岸統合，前總統陳水扁2001年就職周年談話就曾提出，兩岸經貿與文化統合著手，進而追求兩岸永久和平、政治統合的新架構。