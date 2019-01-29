和「議會霍建華」傳緋聞？鍾沛君：我們只是同事兼姊弟

2019-01-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應。記者陳聖文／攝影 分享 facebook 模特兒出身、曾擔任主播的台北市議員鍾沛君，之前上廣播專訪意外透露「單身」，去年7月離婚，《鏡週刊》則是拍到鍾和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，兩人不只公務行程形影不離，還共築愛巢近乎同居，如同一對熱戀中的情人。據了解，藍恭唯是鍾沛君議員辦公室主任，小她6歲（年齡28歲），長相神似男星霍建華。

對此，鍾沛君今出面澄清，強調是因為本周末搬家，很多助理都來幫忙，其他助理看到新聞，還半開玩笑的抱怨「不公平」，怎麼只有藍被拍到。

鍾沛君還笑說，可能因為自己和藍都很高，兩個人走在路上就像雙塔一樣在路上移動，其他助理可能個子比較小，沒有被發現。

鍾沛君說，看到周刊報導我們都很驚訝，不過都輕鬆以對，因為我們就像姊弟一樣，真的就是辦公室助理和議員的關係，狀況很單純，他年紀和自己的弟弟一樣大，平常也都有很多話聊，又是辦公室主任，選舉期間對選務有很大的幫助，是選戰、辦公室運作很重要的左右手。

鍾沛君表示，藍恭唯和弟弟很有話聊，當時掃街後就是來家裡吃飯、一起搬家，一起打電動，兩個男生就玩瘋了，自己後來還一個人出去跑行程。

對於藍恭唯被誇是議會「霍建華」，鍾沛君笑說，她辦公室的同仁顏質都很高啊，男助理也都蠻年輕的，選舉期間曾被說是年輕有戰鬥力的團隊。

此外，周刊還爆出鍾沛君當場對助理發脾氣，鍾沛君則強調「我絕對不會對助理發脾氣」，當天是因為協調會過程，不滿區長態度，讓她相當生氣，才會在協調會結束後，對著助理抱怨。