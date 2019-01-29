美麗島民調／蘇貞昌滿意度30.6%比賴清德初上任少二成

2019-01-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



美麗島最新民調，蘇貞昌滿意度僅30.6%，顯示蔡英文危機仍未解除。圖／報系資料照。 分享 facebook 民進黨九合一大選慘敗後，蘇貞昌接掌閣揆要重振氣勢。不過美麗島電子報最新國政民調顯示，民眾對蘇貞昌就任以來的整體施政滿意度僅30.6％，比賴清德當初上任時少了20％；不滿意度27.1％，也比賴清德、林全也多10個百分點左右。

九合一選後，蔡英文總統改變作風回應民意，網路人氣明顯回升，美麗島最新民調也顯示，民眾對蔡總統的信任度止跌回升，31.7％民眾表示信任，比上個月增加4.6個百分點，不信任度54.1％，比上月減少4.3個百分點。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，這顯示蔡總統的信任度暫時擺脫惡化，但整體仍處低檔。

吳子嘉指出，若以「政治立場」交叉分析，會發現泛綠民眾對蔡總統的信任度，從上月61.1％提升至本月70.6％；不信任度則是28.3％降低至21.2％。 立場中立、看人不看黨的選民中，對蔡滿意度從15.4％增至18.9％，不滿意度從65.9％降低至65.7％，幅度不多，但對經歷長時間一路走跌的蔡總統而言，能夠止跌回升，終究是歲末年終之際最溫暖的好消息。

分析最新國政民調，吳子嘉提出三個訊號，除了蔡總統確實暫時穩住聲勢，信任度、滿意度稍回升，但總體仍處低檔；另外蘇貞昌被貼上「失敗者聯盟」標籤的新內閣，確實讓民眾存有高度質疑。

第三個訊號則是，蔡總統找蘇貞昌任閣揆，無非是希望借重蘇的執行力改造政府頹勢，但蔡總統、蘇貞昌的滿意度，前者是27.3％，後者為30.6％，都是偏低，幾乎是在誤差範圍內，蔡恐怕很難寄望透過蘇貞昌，來挽救蔡政府的整體聲勢，顯示蔡英文危機仍未解除。

對於美麗島最新國政民調結果，行政院今天表示「沒有評論」。