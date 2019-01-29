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贊助2019愛與平等計畫 段宜康宣布：捐出今年年終獎金

2019-01-29 11:31聯合報 記者張文馨╱即時報導

司法院前年5月作出第748號解釋案，認定現行民法對同性婚姻保障不足，要求相關機關在2年內完成修法或立法。但是，反同團體推動的公投案在去年底過關，反對婚姻平權精神入民法。挺同的民進黨立委段宜康和同志運動者祁家威今天上午共同在立法院舉行記者會，宣布啟動2019愛與平等計畫，擴大對社會溝通，段宜康宣布捐出今年的年終獎金，贊助這項計畫，呼籲社會有錢出錢、有力出力。

2018年底反同三公投全面過關，挺同公投遭到封殺，讓同運團體遭受挫敗。如今法務部將回應釋憲文，提出同婚的專法版本，預料將掀起另一波社會辯論。祁家威說，大法官釋憲是鐵板一塊，離這太遙遠的權利義務，應該就是違憲的立法；如果推出的專法不符合大法官釋憲要求，「就會造成我們依照民法結婚的事實。」

2019愛與平等計畫總召吳俊頡表示，在立法院初審同婚法案之後，他們花60天，開一輛胖卡巡迴全台各地廟口、市場和公園，播放性平教育的紀錄片，因為性平教育可以帶起為人父母的同理心，開啟對話。他也分享，在嘉義碰到一個阿嬤罵他變態，最後反而是他和鄰居交流訊息，他說，假設不只是一輛胖卡，是10輛，假設他們不是環台60天而是1年，公投結果會不會不一樣？

段宜康說，公投結果是挫折，但不是失敗，接下來戰場除了立法院，跟社會對話更是重要；且即便今年在立法院通過保障同婚專法，反同團體仍不會罷休，將繼續用仇恨跟恐懼動員，更不會放棄利用選舉的公投戰場製造對立。

民進黨立委段宜康（左）、同運先驅祁家威（中）和2019愛與平等計畫總召吳俊頡（右...
民進黨立委段宜康（左）、同運先驅祁家威（中）和2019愛與平等計畫總召吳俊頡（右）期盼今年度的計畫能強化對社會溝通。 記者張文馨／攝影
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公投立法院段宜康
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