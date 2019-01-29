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交換「兩岸交流」意見 陳明通今會黃偉哲

2019-01-29 10:35聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片
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繼訪高雄市長韓國瑜之後，陸委會主委陳明通今下午3時將前往台南市政府拜訪台南市長黃偉哲，交換兩岸交流意見。對於兩岸交流，黃偉哲抱持配合中央政策的一貫態度，他認為，為了農漁民利益，他不會排斥到大陸推城市行銷，在「政治0分，經濟100分」的原則下，兩岸交流不必刻意跳過台南，會以拚經濟觀光為主。

「在兩岸事務上，地方政府應遵循中央立場」，黃偉哲說，兩岸政策是屬於中央權責，他日前表態認同蔡英文總統所談及的「四個必須」，未來在兩岸城市交流上會配合中央。

黃偉哲個性隨和，在民進黨中屬「溫和」派，他在堅持原則基礎上，採不挑釁、不刻意搞對抗，也不發表激烈言論來面對兩岸議題，他的立場是一切以市民為優先，以拚經濟觀光為主，若有需要，不排斥到大陸推城市行銷。同時，他也歡迎台商回流，願與其他縣市不分藍綠合作，摒除政治考量，一起拚經濟。

從選前到上任台南市長，黃偉哲常說「不讓政治凌駕在經濟之上」，他不搞意識形態對立，表示若陸方人員持和善態度來台進行交流，台南也會展現最大善意接待。

對於陳明通上周拜訪韓國瑜，黃偉哲形容說，「一個談戰略、一個談賣東西」，兩人雖「高來高去」，但樂見這樣的意見交流機會，兩人相互包容、尊重，是台灣民主的可貴。

黃偉哲經濟韓國瑜
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