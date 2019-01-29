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主播出身美女議員鍾沛君 遭爆與新歡「小鮮肉」主任過夜

2019-01-29 09:39聯合新聞網 綜合報導

台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應...
台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應。記者陳聖文／攝影
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模特兒出身、曾擔任主播的台北市議員鍾沛君，之前上廣播專訪意外透露「單身」，去年7月離婚，就職議員滿月就傳出新緋聞，被媒體拍到和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜。

據《鏡週刊》報導，藍恭唯是鍾沛君議員辦公室主任，小她6歲（年齡28歲），長相神似男星霍建華，2016年立委選戰曾加入蔣萬安團隊，2017年為當時參選議員的黃子哲輔選，之後加入鍾沛君競選團隊擔任辦公室主任。兩人不只公務行程形影不離，還共築愛巢近乎同居，如同一對熱戀中的情人。

週刊直擊26日白天藍恭唯陪鍾沛君跑行程，下午駕駛白色賓士車載鍾沛君回到瑞安街住處，兩人還一起過夜，隔天一早，藍才從鍾的住處開著另一輛奧迪休旅車載鍾沛君出門，27日藍又再次入住鍾家，愛相隨外出跑行程，甜蜜指數破表。

而兩人互動密切也有跡可循，去年（2018）12月10日藍男出席鍾女生日，藍男坐在女方父親旁邊；12月22日國民黨前主席連戰小女兒連詠心辦在寒舍艾美酒店的歸寧宴，鍾沛君也與藍恭唯一同出席。

對於被形容為吃「窩邊草」的傳聞，鍾沛君表示，藍男與她弟弟同年次，單純的朋友、姊弟關係，因請藍恭唯一起幫忙搬家，他與弟弟睡在客廳的沙發床。

台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應...
台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應。記者陳聖文／攝影
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台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應...
台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應。記者陳聖文／攝影
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台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應...
台北市議員鍾沛君被媒體拍到日前和「小鮮肉」辦公室主任藍恭唯一起過夜，上午出面回應。記者陳聖文／攝影
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鍾沛君
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