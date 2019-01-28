卓榮泰：蔡英文回應習近平 適時拉了台灣一把

2019-01-28 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



日前蔡英文總統親自回應中國國家主席習近平於「告台灣同胞書」40周年談話。蔡總統當時強調，中華民國從未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制。對此民進黨主席卓榮泰今天表示，蔡總統站在台灣主體的立場上講話，適時拉了台灣一把，這也是民進黨常常一直在講的話，當時又適時講出來，「這就是民進黨的中心思想。」

卓榮泰今天親上政論節目「新台灣加油」，對於台北市長柯文哲日前譬喻美國把台灣當成小弟，要台灣拿扁鑽往前走，扁鑽還要自費。對此卓榮泰說，柯文哲一直碰外交、兩岸問題，柯發表這些言論後，柯已受了重傷，他建議柯文哲多針對自己有專長的醫療領域多多發言，至於外交、兩岸就交給中央政府。

此外，節目中一位高雄吳先生提到民進黨執政的眾多缺失，包括執政後高高在上，民意代表也找不到人。對此卓榮泰回應，他說過，民進黨不改變就是輸，一直不改變，就是一直輸，民進黨執政後心態鬆懈，忽略跟人民站在一起的承諾，至於改革正不正確？他認為年金改革是正確的，但政府沒有解釋清楚，省下的錢不是拿去建設，而是放在年金裡面，讓年金永續。

卓榮泰說，最近行政院政策比較快速，解決比較即時，執政黨欠人民一個承諾，就是要提出政策，讓人民過好生活，不是招招手而已，民進黨真的在反省，他會積極把事情做好。